Tiszás átülés, feloszlások miatt rendeztek választásokat vasárnap

A nagy pártok helyett a független jelöltek napja volt a vasárnapi.

Békéscsaba

Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Békéscsabán, ugyanis Bodóczi István önkormányzati képviselő a Tisza Párt színeiben áprilisban bekerült az Országgyűlésbe. A közgyűlésbe Tatár Gergő (Pátria Békéscsaba Egyesület) jutott be.

Bacsa Vendel jegyző tájékoztatása szerint a 3225 választásra jogosult állampolgárból 512-en szavaztak, érvénytelen szavazat nem született, a részvételi arány 15,9 százalék volt. Tatár Gergő 264 szavazatot szerzett. A közgyűlési többséget és a polgármestert adó jelölőszervezet, a Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben Medovarszki János indult, ő 195 voksot gyűjtött.

Gyebnár Dávid a Mi Hazánk Mozgalom színeiben 32 voksot szerzett. A 2019-2024-es ciklusban a DK-Jobbik-Párbeszéd színeiben listáról a békéscsabai közgyűlésbe jutott, most a Duna Párt képviselőjelöltjeként induló Dancsó Tibor pedig 21 szavazatot kapott.

Bárdudvarnok

Öt független jelölt közül Ferencz Tamás Nándor nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Somogy megyei Bárdudvarnokon, ahol képviselőtestületet is választottak.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Ferencz Tamás Nándor a szavazatok 35,65 százalékát, 190 voksot kapott, míg a szintén független kihívói közül Őze Rajmund 179-en (33,58), Pongrácz Attilára 119-en, (22,33), Szecsődi Tiborra 27-en, (5,07), míg Balla Jánosra 18-an (3,38) szavaztak.

A választáson a 941 szavazásra jogosult 57,17 százaléka, 538 választópolgár vett részt, 5 szavazat érvénytelen volt. A településen huszonkettő független jelölt közül hattagú képviselő-testületet is választottak.

Az időközi választást azért rendezték meg a Kaposvártól nyugatra, a Zselic északi határán fekvő településen, mert a képviselő-testület korábban a feloszlásáról döntött.

Bakóca

A Zselicben fekvő észak-baranyai Bakócán a függetlenként induló Csordás Nándort választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Csordás Nándor a szavazatok 53,47 százalékát, 77 voksot kapott, míg a szintén független kihívói közül az előző településvezető, Herr Kinga 29 (20,14 százalék), Zsirmon Szilárd 27 (18,75), Kelemen József 9 (6,25), Fehér Kitti pedig 2 szavazatot (1,39) kapott.

A választáson a 239 szavazásra jogosult 60,25 százaléka, 144 választópolgár vett részt, 7 szavazat érvénytelen volt. A településen tizenegy független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.

Az időközi választást azért rendezték meg a Hegyháti járás zsáktelepülésén, mert a képviselő-testület május 11-én a feloszlásáról döntött.