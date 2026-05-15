2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
A paksi Böde Dániel a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében, a Paksi FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. május 15-én. A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Böde Dániel hosszabbított, rekordot akar dönteni

Infostart / MTI

A korábbi 25-szörös válogatott Böde Dániel egy évvel meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC-nél.

A pályafutása huszadik idényét töltő 39 éves csatár nem sokat gondolkodott a klubvezetőség ajánlatán.

„Tíz másodperc alatt megegyeztünk, mert jó egészségben vagyok, ezért nem volt nehéz a döntés” – jelentette ki az M1 aktuális csatornának az újabb megállapodás aláírását követően. A téli felkészülést végigdolgozta, de a tavaszi szezon elején kisebb sérülés miatt hat bajnokit is kihagyott.

Bízom benne, hogy a következő idényben is végigcsinálhatom az alapozást, bár egy-két edzéshez nem igazán van már kedvem, de a gólszerzés mindenért kárpótol. Külön motiváció, ha gólörömnél kifuthatok a labdaszedő gyerekeimhez, megölelni őket – hangsúlyozta.

Böde Dániel 527 NB I-es mérkőzésnél tart, az örökrangsorban a korábbi kapus Végh Zoltán áll az első helyen 570 bajnokival.

Hosszútávú célom, hogy megdöntsem ezt a rekordot, remélhetőleg ebben a klubvezetés és Bognár György is partner lesz – mondta, majd külön kiemelte, mennyire jó a kapcsolata a vezetőedzővel.

Mindig egyenes, mindig őszintén megmondja a véleményét, és ez nekem elég. Remélem, a csapattársaimnak is – fogalmazott.

A Paks a harmadik helyről várja a bajnokság utolsó fordulóját, amelyben a már kiesett Diósgyőr vendége lesz.

Sajnos a Diósgyőrtől háromszor is kikaptunk az idényben, kétszer a bajnokságban, egyszer pedig a Magyar Kupában. Tavaly és tavalyelőtt is kupadöntőt játszottunk, megpróbáljuk a szombati találkozót is úgy felfogni, mintha az év meccsét játszanánk – zárta a támadó.

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

