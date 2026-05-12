Magyar Péter leendõ miniszterelnök, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnöke az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén, cikkünk frissül

Magyar Péter is beszédet mond miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Cikkünk folyamatosan frissül.

A miniszteri meghallgatási és megbízatás-átvételi dömpinget követően kedd délután 4-re hívta össze Forsthoffer Ágnes házelnök a parlament ülését, ezen tesznek esküt a Magyar Péter vezette kormány miniszterei, ekkortól kezdve már ügyvezetőként sem áll Orbán Viktor ötödik kormánya.

Ismert, az Országgyűlés május 9-én már megalakult az április 12-ei, a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozott választásokon, ekkor Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes már elfoglalta hivatalát és megkezdte a munkát.

A kedd délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök is szót kért.

Elsőként minisztereit mutatta be, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. Szerinte a választók tudták, kire szavaznak, szembe a riválisokkal, a Tisza Párt célkitűzéseit világossá tették, azt is, hová szeretnének eljutni, programjukat több száz szakértő bevonásával írták, két országjáráson ismertették.

Beszámolt a kampányban tapasztalt élményeiről, különféle, rossz állapotban lévő intézmények helyzetéről a gyermekvédelemből és kórházakból.

Beszámolt a hétfő éjszakai minisztériumi látogatásairól, a Karmelitát palotának nevezte, a Belügyminisztériumban pedig az urizálás nyomait fedezte fel. „Közben pontosan látták, hogyan élnek a magukra hagyott gyermekek” – ellenpontozott Magyar Péter.

A fideszesektől azt kérdezte: hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente?

Kiemelt tárcák, vétójoggal

Közölte: nekilátnak a Működő és emberséges Magyarország programja végrehajtásának. „A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – fogalmazott.

Lesz sorrendje a minisztériumoknak:

  1. egészségügyi
  2. igazsgágügyi
  3. pénzügyi
  4. oktatási-gyermekügyi

tárcák, ezek vétójogot kapnak a kormányban.

Megígérte, évente 500 milliárd forinttal emelik az eü-kasszát, és ösztöndíjprogram is indul a terület dolgozói számára, Hegedűs Zsolt vezetésével.

Igazságügy

Görög Márta feladata lesz, hogy a hatalom többé ne győzhesse le a jogot, a hazának egyenlő polgárokból kell állnia, nem alattvalókból Magyar Péter megfogalmazása szerint.

Oktatásügy, gyermekügy

Lannert Judit az egyenlőtlenségek felszámolásáért és a színvonal emeléséért felel majd. Magyar Péter ígérete szerint a gyerekek más kicsi kortól merni fognak kérdezni, gondolkodni, a tanárok pedig a társadalom legmegbecsültebb tagjai lesznek.

Pénzügyek

Kármán Andrást felkészült szakembernek nevezte, aki jártas az államháztartásban és az államigazgatásban, „drámai örökséget vesz át”.

Külügyek, plusz...

Orbán Anita külügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként is szolgál majd. Erős szövetséges és kezdeményező ország feltételeit kell megteremtenie majd. Újjá kell építenie a V4-csoport működését, és stratégiai partnerséget kell létrehoznia a térség országaival.

Miniszterelnökség

Ruff Bálint vezeti ezt a tárcát, ő lesz a rendszerváltás koordinátora. Nem a miniszterelnöki akarat végrehajtója és nem propagandaminiszter lesz a kormányfői ígéret szerint.

Agrárium, élelmiszer-gazdaság

Bóna Szabolcs vezeti a területet agrármérnökként, vállalatvezetőként, makacs emberként. Az agrárium az ő vezetésével becsületet fog kapni Magyar Péter szerint, aki beszéde közben többször kiszólt fideszes politikustársai felé.

Belügy

Pósfai Gábor vezeti a belügyi tárcát. A rendvédelem a törvényeket és az embereket kell, hogy szolgálja a miniszterelnök szavai szerint. A belügy alá tartozik majd a sportos társadalom ügye.

Élő környezetért felelős tárca

Gajdos Lászlóé a terület, aki Nyíregyházán rendkívül elismert intézményt épített fel, az állatparkot. Ostorozta a korábbi kormányzást, amely erre a területre nem fordított figyelmet.

Gazdaság, energetika

Kapitány István a tárca vezetője, több kontinensen vezetett óriási szervezeteket. Magyar Péter szerint ő láthatta, hogyan maradt le Magyarország, pedig korábban tehetsége és szorgalma felemelte.

Honvédelem

Ruszin-Szendi Romulusz egész életében a hazát szolgálta, felelősséget vállalt emberekért nehéz helyzetekben. Helyre kell állítania a honvédség tekintélyét, megbecsültségét és ütőképességét.

Közlekedés, beruházás

Vitézy Dávid nemzetközi tapasztalata, urbanisztikai tudása egyedülálló az országban Magyar Péter szerint. Neki kell mozgásba lendítenie az egész országot, az utak járhatók legyenek, a beruházások pedig a közjót szolgálják.

Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány, letették az esküt a miniszterek

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel.

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today, as sources tell the BBC that more are expected to quit this afternoon.

2026. május 12. 15:54
„A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefon” – így lett miniszteri tanácsadó Karikó Katalin
2026. május 12. 15:44
Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát
