Hegymászók Nepálban, amint éppen megpihennek a Namche Bazaar kilátópontnál.
Nyitókép: Unsplash

Most lesz csak igazán nagy tolongás a Mount Everesten

Infostart / MTI

Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban

Május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítására - közölték pénteken a nepáli hatóságok. A növekvő forgalom miatt ugyanakkor ismét felmerültek a túlzsúfoltsággal kapcsolatos biztonsági aggályok.

A nepáli turisztikai hivatal (Department of Tourism, DoT) adatai szerint az Everestre kiadott engedélyekből eddig több mint 7,1 millió dollár bevétele származott az országnak. Az előző rekordot 2023-ban jegyezték fel 478 engedéllyel, míg tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki.

A teljes idei hegymászószezonban Nepál 30 hegycsúcsra összesen 1134 engedélyt bocsátott ki, ami több mint 8,3 millió dollár rekordbevételt eredményezett.

Himal Gautam, a DoT szóvivője történelmi jelentőségűnek nevezte az idei szezont. Mint a dpa német hírügynökségnek elmondta, a tavaly szeptemberi nepáli zavargások, valamint az izraeli-iráni konfliktus ellenére is rekordmennyiségű kérelmet nyújtottak be a hegymászók.

A rekord egyik oka, hogy Kína lezárta az Everest tibeti oldaláról vezető útvonalat. A hivatalos adatok alapján idén a legtöbb jelentkező Kínából érkezett, őket az Egyesült Államokból és Indiából érkező hegymászók követik.

A Mount Everest idei mászószezonja jelentős késéssel indult. A Khumbu-jégzuhatag térségében egy instabil, omlásveszélyes jégtorony (sérac) akadályozta az útvonal kiépítését. Gautam közlése szerint péntek estére serpák és más szakemberek megnyitották az útvonalat a 7906 méteren fekvő 4-es táborig, és elhelyezték a biztosítóköteleket.

A késedelmek miatt szakértők attól tartanak, hogy a rövid májusi időjárási ablakban egyszerre túl sok hegymászó próbálhat feljutni a csúcsra. Korábban a torlódások miatt a mászók órákra rekedtek az úgynevezett "halálzónában", ahol az alacsony oxigénszint életveszélyes körülményeket teremt.

mount everest

hegymászás

csomolungma

Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

