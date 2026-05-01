ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.44
bux:
0
2026. május 1. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sportközgazdász: a sporttámogatások hatékonyságát nem lesz könnyű növelni

Infostart / InfoRádió

Dénes Ferenc azt is elmondta, hogy megrendítheti a magyar futballt, ha eltűnnek az állami támogatások.

Nagy kérdés, hogy csökkenni fognak-e a Magyar Televíziótól vagy a más nagy cégektől, szponzoroktól érkező pénzek. Ha nagyságrendi visszaesés lesz és ha a TAO-pénzek rendszerét a kormányváltás után átalakítják és kevesebb jut a hivatásos labdarúgásnak, akkor a szektort ez megrendítheti, és a magyar sport által mutatott magas színvonalat nem feltétlenül fogja tudni produkálni – mondta el Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban. Tao-pénzek nélkül a klubok úgy tudnának megélni, hogy a kiadásaikat a bevételeikhez igazítanák. Megjegyezte: a tao-források elosztása egyébként ha nem is szigorú, de szabályozott – szerinte illúzió van a társadalom egy részében abban a tekintetben, hogy sok-sok milliárd folyt volna át a rendszeren.

Hozzátette, a nézőszámok jelentősen nőttek a 15 évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Mint elmondta, amikor az új labdarúgó-szövetségi vezetés 2010-ben előállt stratégiájával, a cél a magyar bajnoki mérkőzéseken a tízezer fős átlagnézőszám volt. Később ez módosult 6-8 ezer főre, jelenleg 4-5 ezer főt tesz ki egy átlagos közönség.

Debrecenben, Nyíregyházán, Diósgyőrben komoly nézőszámokat regisztrálnak a korábbi évtizedekhez képest,

és ezek nem annyira rosszak a környező országokéhoz képest sem. Ezt nem érdemes összehasonlítani az angol vagy a német bajnokik nézőszámaival, mivel ezen országok gazdasági ereje is más kategóriába tartozik – tette hozzá Dénes Ferenc. Mint mondta, illúzió csupán, hogy Nyugat-Európában ne lenne valamilyen típusú állami vagy közösségi pénzforrás.

A magyar sport környékén az elmúlt 15-16 évben komoly közvetlen és közvetett állami támogatás jelent meg. A játékosfizetésekben például komoly adókedvezményeket kaptak a professzionális klubok. Európában az egyik legjobb adózás vonatkozik nálunk a sportolókra, de Dénes Ferenc szerint kérdéses, hogy ez megmarad-e. A sportközgazdász azt is elmondta, hogy 2010-hez képest az infrastruktúra is hatalmasat változott, egészen más környezetben, más körülmények között lépnek ma pályára a játékosok.

Értékelése szerint a Ferencváros üzleti alapon is megállhatná a helyét.

Ennek a csapatnak van esélye arra, hogy közvetlen illetve közvetett támogatások nélkül is legalább Európa-liga-szinten tudjon futballozni, hiszen a Ferencváros valódi márkává nőtt Magyarországon. Emellett úgy fogalmazott, nincsen beleírva az alaptörvénybe, hogy minden hivatásos csapatnak kizárólag hivatásos játékosai lehetnek, továbbá a jövőben a külföldi befektetők is megjelenhetnek.

Úgy látja, hogy ha nem lennének állami támogatások, akkor nemcsak a magyar futballért kellene aggódni, hanem a teljes magyar sportért.

„Ha kivesszük az állami támogatást, például a mindennapos testnevelést, illetve az utánpótlás kluboktól kivesszük azt a lehetőséget, hogy az edzők meg tudnak élni a munkájukból és van lehetőség labdát, mezt venni, sportolni, ugrani, futni, akkor mi fogja arra ösztönözni a gyereket, hogy sportoljon, mozogjon, szemben a digitális eszközökkel, amelyek használatával nem kell elfáradni, nem kell átöltözni, csak valamilyen szintű digitális tudással kell rendelkezni, és akkor otthon ülve is remekül elmegy az idő? Jó-e ez a magyar társadalomnak? Szerintem nem” – mondta Dénes Ferenc.

Mindezzel együtt

nem fél attól, hogy a következő kormányzat „földig rombolná a magyar sportot”, csak meg kell várni, hogy milyen irányban kívánja fejleszteni.

A sportközgazdász szerint a tao legnagyobb problémája nem az átláthatatlanság, hanem az, hogy komoly egyenlőtlenségeket teremt abban, hogy ki tud forrásokat gyűjteni. Kérdés továbbá, hogy tényleg a taón keresztül kell-e támogatni a magyar sportot, vagy a forrást be kell építeni a költségvetésbe. Ha az utóbbi, akkor milyen elvek mentén osztják a pénzt, és milyen ellenőrzési rendszereket építenek be?

„Nem az átláthatatlansággal volt a probléma, hanem legfőképp a hatékonysággal – ezen változtatni nem lesz könnyú feladat az új sportkormányzatnak” – vetítette előre a sportközgazdász.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette – a teljes beszélgetés alább meghallgatható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sportközgazdász: a sporttámogatások hatékonyságát nem lesz könnyű növelni

sport

dénes ferenc

tao

futball

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

A szülészet-nőgyógyászat helyzete a téma.
 

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

„Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt

Felfüggesztett tevékenység – Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

Üzentek a bírók az új kormánynak

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elmaradt az Egyesült Államok gigászi befizetése, példátlan válságba sodródott a világszervezet

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tíz százalékkal csökkenti a kiadásait, miután az Egyesült Államok ismét elmaradt a tagdíj befizetésével. A Reuters által megismert bizalmas WTO-dokumentumokból az is kiderül, hogy egyre több tagállam nem teljesítette határidőre a fizetési kötelezettségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 19:30
Történelmet írt a Tatabánya, első magyar csapatként döntős az EK-ban
2026. május 1. 18:07
Kemény meccsen kapott ki az amerikaiaktól a magyar válogatott
×
×