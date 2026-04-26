2026. április 26. vasárnap
Sárosi Laura a kanadai Michelle Li elleni csoportmérkőzésen a rió nyári olimpia női egyéni tollaslabdaversenyében a Rio de Janeiró-i Riocentro központ 4-es pavilonjában 2016. augusztus 13-án. Sárosi Laura második csoportmérkőzésén is vereséget szenvedett, így befejezte szereplését az olimpián.
Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor

Hatalmas változás tolláslabdában

Infostart / MTI

Tollaslabdában 2027 januárjától az eddigi 21 helyett 15 pontos játszmák lesznek.

Az olimpiai sportág világszövetsége (BWF) az új formátumot a globális szervezet éves közgyűlésén szavazta meg szombaton a dániai Horsensben. A győzelemhez változatlanul két játszma megnyerésére lesz szükség. A még érvényben levő rendszert a BWF 2006-ban fogadta el.

A 15 pontos játszmák rendjét előíró indítványt a közgyűlés a voksok kétharmados többségével hagyta jóvá.

"Olyan sportot építünk, amely a következő generációhoz szól, miközben továbbra is befektetünk játékosaink hosszú távú jövőjébe" - mondta Khunying Patama Leeswadtrakul, a BWF thaiföldi elnöke.

"Tudjuk, hogy a változás aggodalmat kelthet, különösen egy ilyen erős hagyományokkal rendelkező sportágban, mint a miénk. De ez a döntés nem változtatja meg a tollaslabda alapvető természetét. A képességek, a taktika, a fizikai és mentális követelmények, valamint a sportág drámaisága megmarad."

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Fegyverarzenállal rontott egy támadó a washingtoni elitre: feltehetően Donald Trump életére akart törni – Új részletek derültek ki

Az Egyesült Államok megbízott igazságügyi minisztere szerint a fehér házi tudósítók vacsoráján tegnap lövöldözést elkövető férfi feltehetően a Trump-adminisztráció tagjait, köztük magát az elnököt akarta célba venni, de még vizsgálják a pontos indítékát - számol be a Reuters.

Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban

Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

