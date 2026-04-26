Hatalmas változás tolláslabdában

Az olimpiai sportág világszövetsége (BWF) az új formátumot a globális szervezet éves közgyűlésén szavazta meg szombaton a dániai Horsensben. A győzelemhez változatlanul két játszma megnyerésére lesz szükség. A még érvényben levő rendszert a BWF 2006-ban fogadta el.

A 15 pontos játszmák rendjét előíró indítványt a közgyűlés a voksok kétharmados többségével hagyta jóvá.

"Olyan sportot építünk, amely a következő generációhoz szól, miközben továbbra is befektetünk játékosaink hosszú távú jövőjébe" - mondta Khunying Patama Leeswadtrakul, a BWF thaiföldi elnöke.

"Tudjuk, hogy a változás aggodalmat kelthet, különösen egy ilyen erős hagyományokkal rendelkező sportágban, mint a miénk. De ez a döntés nem változtatja meg a tollaslabda alapvető természetét. A képességek, a taktika, a fizikai és mentális követelmények, valamint a sportág drámaisága megmarad."