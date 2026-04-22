2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Ivan Saponjic, a Diósgyõr játékosa (j2) kapura lõ a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyõri VTK - Puskás Akadémia FC mérkõzésen a diósgyõri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án. A végeredmény 1-1-es döntetlen.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Nem várnak, már most szétszedik a kieső Diósgyőrt

A miskolci klub sportigazgatója szerint nem lehet időt vesztegetni, már a NB II-es szezonra és a jövőre koncetrálnak. Peter Ambrose, Lirim Kastrati és Ivan Saponjic a második csapatnál kap edzéslehetőséget.

Nebojsa Vignjevic vezetőedző menesztése után három légiós is kikerült a labdarúgó NB I-től a szezon végén búcsúzó DVTK első csapatának keretéből.

A miskolci klub hivatalos honlapján közölte, hogy a nigériai Peter Ambrose, a koszovói Lirim Kastrati és a szerb Ivan Saponjic nem szerepel a szakmai stáb hosszú távú elképzeléseiben, így az idényből hátralevő három NB I-es meccsen sem lépnek már pályára. A három légiósnak a DVTK második csapatában biztosítanak edzéslehetőséget, helyettük újabb diósgyőri akadémisták bizonyíthatnak a Nebojsa Vignjevicet váltó Takács Péter edzésein.

„Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk”

– indokolta a döntést Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója.

A diósgyőri klub a legutóbbi fordulóban hazai pályán 5–0-s vereséget szenvedett a Debrecentől, amivel matematikailag is biztossá vált, hogy a szezon végén kiesik az NB I-ből.

