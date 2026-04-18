A keleti rangadón dőlt el a Diósgyőr kiesése

Mivel az MTK legyőzte a Kisvárdát, a DVTK számára csakis a győzelem jelenthette volna azt, hogy matematikailag marad még esélye a bennmaradásra. A hazaiak ennek megfelelően küzdöttek a találkozó elején, az első fél órában több nagy lehetőséget is kidolgoztak, de maradt a gól nélküli döntetlent. A házigazdák sorsa aztán gyakorlatilag három perc alatt eldőlt, mert előbb egy szerencsétlen öngóllal, majd egy szép lövéssel kétszer is betaláltak a debreceniek.

Nem sokkal a szünet után a találkozó is végérvényesen eldőlt, a DVTK-szezonját pedig jól jellemezte, hogy újabb öngóllal növelték előnyüket a vendégek. A miskolci csapat már csak a becsületéért ment előre, de csak kapufáig jutott, a túloldalon viszont „válaszul” jött a negyedik DVSC-gól, a végeredményt pedig a duplázó Cibla egy szöglet után állította be a végén.

A harmadik helyért harcoló hajdúságiak 2020 után tudtak újra nyerni az új miskolci stadionban, ezzel megszakították négymeccses nyeretlenségi sorozatukat az NB I-ben.