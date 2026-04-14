ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.57
usd:
308.33
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Variál egyet a NB I-kiesés rendszerén az MLSZ

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége a keddi ülésén jóváhagyta a bajnokságok versenykiírását, melynek értelmében a legfontosabb változást az osztályozó bevezetése jelenti.

„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért” – olvasható az MLSZ honlapjának beszámolójában.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy az élvonalbeli tagságról egyetlen találkozó dönt, amelyet semleges pályán, lehetőleg a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek. Emellett az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval „kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt”.

A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás következik az 1-4., 5-8., 9-12. helyekért, ezekben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről. Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.

Kezdőlap    Sport    Variál egyet a NB I-kiesés rendszerén az MLSZ

labdarúgás

mlsz

osztályozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

Zárva találták a messziről jött szavazóurnákat

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

„A legnagyobb átok a megosztottság” – Reagált a választások eredményére az RMDSZ

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az EB, Magyarország majd hozzájuthat a forrásokhoz

„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzkodik a lengyel szuvernisták vezéralakja, és keményen nekiment Magyar Péternek

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

A Tiszára szavazott, másnap kilépett a DK-ból Óbuda polgármestere

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Izrael és Libanon ma tárgyalnak a Hezbollah és IDF közti tűzszünet nyélbe ütéséről. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt

A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

It comes after the first round of negotiations between the US and Iran in Pakistan last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 21:12
Vereséget szenvedtek a felcsútiak – visszaugrott a tabella élére a Ferencváros
2026. április 14. 21:00
BL élőben: a címvédő ellen kellene csodát tenni Szoboszlaiéknak
×
×