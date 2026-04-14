Variál egyet a NB I-kiesés rendszerén az MLSZ

„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért” – olvasható az MLSZ honlapjának beszámolójában.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy az élvonalbeli tagságról egyetlen találkozó dönt, amelyet semleges pályán, lehetőleg a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek. Emellett az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval „kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt”.

A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás következik az 1-4., 5-8., 9-12. helyekért, ezekben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről. Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.