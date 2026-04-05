2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Böde-Bíró Blanka, az FTC kapusa a nõi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 10. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Podravka Koprivnica mérkõzésen az Érd Arénában 2026. január 18-án. A Ferencváros 31-23-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Böde-Bíró Blanka nagy beismerése: nem volt zökkenőmentes a visszatérése

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Gyermeke születése után januárban védett újra a Ferencváros női kézilabdacsapatában az Eb-bronzérmes kapus, aki őszintén beszélt az InfoRádióban a kezdeti nehézségekről. Klubja, az FTC a Dortmund búcsúztatásával bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol az a Metz lesz az ellenfele, melyet három évvel ezelőtt úgy ejtett ki a legjobb nyolc között, hogy az első meccsen hat góllal kikapott.

Böde-Bíró Blanka és Böde Dániel kisfia, Dávid István 2025. július 18-án született. Az FTC női kézilabdacsapatának kapusa több mint egy év kihagyás után a januári, Debrecen elleni, 35–29-re megnyert bajnoki mérkőzésen tért vissza a pályára. A Ferencvárosnak a hazai és a nemzetközi sorozatokban egyaránt nagy szüksége lesz a szezon hajrájában a minél jobb kapusteljesítményre, miután a zöld-fehérek 58–52-es összesítéssel búcsúztatták a német Borussia Dortmundot, így a francia Metz csapatával játszhatnak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Böde-Bíró Blanka az InfoRádióban elmondta: nagyon örül a továbbjutásnak, amit főleg annak fényében tart nagy fegyverténynek, hogy az FTC kerete az utóbbi időben „elég foghíjas volt”. Mint fogalmazott, amióta visszatért, szinte nem is játszottak olyan meccset, amikor mindenki Jesper Jensen vezetőedző rendelkezésére állhatott. A Dortmund elleni, 27–27-es döntetlennel záruló érdi visszavágón két balátlövő, a francia Orlane Kanor, illetve a német Emily Vogel sem játszhatott, sőt az orosz irányító, Darja Dmitrijeva sem szállt be a kispadról a találkozón, így a 18 éves Szeibert Anna került be a zöld-fehérek kezdőcsapatába.

Mint utóbb kiderült, a sok hiányzó miatt a továbbjutás szempontjából nagyon sokat számított, hogy az FTC a párharc első meccsén, idegenben hat góllal nyert a Dortmund ellen. Ennek köszönhetően végül a hazai döntetlen is elégnek bizonyult ahhoz, hogy a Ferencváros bejusson a legjobb nyolc közé.

„Mindenképpen erősítette a csapatunkat, hogy kevesen, de egymás kezét fogva és egymásért küzdve sikerrel vettük ezt a párharcot”

– jegyezte meg a kapus.

Böde-Bíró Blanka úgy véli, végig higgadtak tudtak maradni a német csapat elleni visszavágón, és kiemelte, hogy akkor sem omlottak össze, amikor az ellenfél ellépett két-három góllal. Mint mondta, a mostani párharccal, illetve a hatgólos előnnyel kapcsolatban több ferencvárosi játékos is felidézte intő szándékkal, hogy a 2022–2023-as BL-szezonban az FTC hatgólos hátrányból fordította meg a francia Metz elleni negyeddöntős párharcot. Nem lehetett teljesen kizárni, hogy erre képes lesz akár a Dortmund is, így végig nagyon koncentrálniuk kellett a németek elleni visszavágón. Az Eb-bronzérmes kapus szerint „nagyon óvatosan” kezelték a hatgólos előnyt, és bár az érdi visszavágó egyes szakaszaiban vezetett a Dortmund, úgy véli, tudták kontrollálni a mérkőzést, és jó döntéseket hoztak a legfontosabb szituációkban.

A negyeddöntőben újra a Metz lesz az ellenfél, melyet erős és nagyon jó csapatnak nevezett Böde-Bíró Blanka. Kiemelte: a francia klub már évek óta bizonyítja a Bajnokok Ligájában, hogy nagyon komoly potenciál van benne. Nagy kérdés, hogy a sérült ferencvárosi játékosok közül ki mikor tud visszatérni. Az első meccset Érden játsszák április 19-én, és az FTC kapusa bízik benne, hogy tudnak majd nyerni, illetve olyan eredmény születik, amely alapján lehet reális esélyük a párharc megnyerésére az április 25-i visszavágón.

Böde-Bíró Blanka biztos benne, hogy a Metz több játékosának emlékezetében még erőteljesen él az említett 2023-as BL-negyeddöntő, amit óriási bravúrral fordított meg a Ferencváros. A Metz együttesét még mindig Emmanuel Mayonnade vezetőedző irányítja, aki értelemszerűen nem szeretné, ha még egyszer megtörténne az a csapatával, mint három évvel ezelőtt. Akkor a hatgólos előny birtokában az első meccs után

sok Metz-szurkoló már a Final Fourra tervezte az utazást és a jegyvásárlást, majd jött a második meccs, és az FTC csodát tett.

A kapus szerint biztosan tanultak ebből a franciák, így a Ferencvárosnak is „dupla erőbedobással kell nekimennie” ennek a párharcnak.

Nehezen rázódott vissza

Böde-Bíró Blanka elismerte, hogy a januári visszatérése után – főleg az első meccseken – voltak hullámvölgyek, amikor jobb és rosszabb teljesítményre is akadt példa tőle. Pontosan tudta, mivel jár egy hosszabb kihagyás, hiszen 2022-ben a keresztszalag-sérülése miatt szintén nagyobb pihenőre kényszerült. Most is számított arra, hogy a kezdetekben nem biztos, hogy minden flottul megy majd. Ilyenkor élesben, a meccseken nagyon nehéz felpörögni, így Böde-Bíró Blankának is voltak jobb, illetve nehezebb periódusai is.

„Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből, és a lehető legtöbbet segíteni a csapattársaimnak”

– jegyezte meg a kétszeres magyar bajnok kézilabdázó.

A párizsi olimpia nyitóünnepségén Böde-Bíró Blanka volt az egyik magyar zászlóvivő, és természetesen minden sportoló számára a következő olimpia a legfontosabb, ő azonban még nem tekint ennyire előre. Mint fogalmazott, mindig az ember szeme előtt lebeg egy cél, de számára ez még nem Los Angeles, 2028-ig ugyanis „sok víz lefolyik még a Dunán”, így egyelőre a klubjában szeretne olyan teljesítményt nyújtani, hogy majd később lehessen nagyobbakat is álmodni.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

