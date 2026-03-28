Marco Rossi különösen az újoncot dicsérte

Marco Rossi: Az első félidőben voltak nehézségeink. Különösen azért, mert sokszor kellett visszafelé játszanunk. Ezzel magunkra húztuk az ellenfelet. A második félidőben jól teljesítettünk. Jól támadtunk le, sok csapattag jobban is szerepelt, mint a szünet előtt. A végén több tiszta lehetőségünk volt a gólszerzésre. Összességében megérdemeltük a győzelmet.

Bárány Donát nagyon jó hatással volt a mérkőzésre, egy igazi harcos. Nagyon tetszett a hozzáállása. A csereként pályára lépők jó mérkőzést játszottak, fontos információkat szűrhetünk le velük kapcsolatban.

Három nap múlva jön az újabb találkozó. Görögország szerintem nehezebb ellenfél, össze kell szednünk az energiákat.

Bárány Donát: Óriási mérföldkő a pályafutásomban. Mondhatni, egész életemben a válogatott debütálásra készültem. A pályán pedig mindent megtettem.

Osváth Attila: Örülünk a sikernek. Bízunk benne, hogy így tudjuk folytatni. A becserélésemkor kérte a Mester, hogy menjek előre és adjak be labdákat. A második félidőben megtartottuk a labdákat, tudtunk előrefele játszani. Több helyzetünk is volt, több gólt is rúghattunk volna.

Vitális Milán: Szeretném megköszönni a bizalmat. Úgy érzem, tudtam vele élni, de a legfontosabb a győzelem. A szünetben megbeszéltük, mi hiányzott az első félidőben. Ez után könnyebben jöttek a helyzeteket. Ha precízebbek vagyunk, talán több gólt is lőhettünk volna. Bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban. Úgy érzem, minden mérkőzéssel fejlődök.