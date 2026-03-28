A magyar csapat tagjai a Magyarország - Szlovénia felkészülési labdarúgó-mérkõzés után a Puskás Arénában 2026. március 28-án. A magyar válogatott 1-0-ra gyõzött.
Marco Rossi különösen az újoncot dicsérte

A magyar válogatott szombat este 1–0-ra nyerte a Puskás Arénában a szlovénok ellen. Marco Rossi a szövetség közösségi médiájának nyilatkozva elsősorban újoncát dicsérte.

Marco Rossi: Az első félidőben voltak nehézségeink. Különösen azért, mert sokszor kellett visszafelé játszanunk. Ezzel magunkra húztuk az ellenfelet. A második félidőben jól teljesítettünk. Jól támadtunk le, sok csapattag jobban is szerepelt, mint a szünet előtt. A végén több tiszta lehetőségünk volt a gólszerzésre. Összességében megérdemeltük a győzelmet.

Bárány Donát nagyon jó hatással volt a mérkőzésre, egy igazi harcos. Nagyon tetszett a hozzáállása. A csereként pályára lépők jó mérkőzést játszottak, fontos információkat szűrhetünk le velük kapcsolatban.

Három nap múlva jön az újabb találkozó. Görögország szerintem nehezebb ellenfél, össze kell szednünk az energiákat.

Bárány Donát: Óriási mérföldkő a pályafutásomban. Mondhatni, egész életemben a válogatott debütálásra készültem. A pályán pedig mindent megtettem.

Osváth Attila: Örülünk a sikernek. Bízunk benne, hogy így tudjuk folytatni. A becserélésemkor kérte a Mester, hogy menjek előre és adjak be labdákat. A második félidőben megtartottuk a labdákat, tudtunk előrefele játszani. Több helyzetünk is volt, több gólt is rúghattunk volna.

Vitális Milán: Szeretném megköszönni a bizalmat. Úgy érzem, tudtam vele élni, de a legfontosabb a győzelem. A szünetben megbeszéltük, mi hiányzott az első félidőben. Ez után könnyebben jöttek a helyzeteket. Ha precízebbek vagyunk, talán több gólt is lőhettünk volna. Bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban. Úgy érzem, minden mérkőzéssel fejlődök.

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Toroczkai László: senki ne számítson kegyelemre

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Svájc tavaly ősszel leállította a Patriot légvédelmi rendszerek kifizetését, mivel a szállítás éveket csúszik. Az SRF svájci közszolgálati médium kutatásai azonban feltárták, hogy a fizetési moratórium hatástalan. Az Egyesült Államok ugyanis egyszerűen átcsoportosítja a Patriot-programra azt a pénzt, amelyet Svájc az F-35-ös vadászgépekre utalt át - írta meg a SRF.

A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally-recognised government accuses Iran of 'dragging' the country into the war.

2026. március 28. 20:11
Győzelemmel kezdte a magyar labdarúgó-válogatott az évet
2026. március 28. 19:09
Nyíltvízi úszó vk: ezüstérmes a magyar váltó
×
×