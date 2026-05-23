Kezdődik: durva napok jönnek, védekezni kell mindenkinek

A pünkösdi hosszú hétvégén is sok napsütésre számíthatunk, a csapadék esélye minimális – egyúttal gyorsan haladunk a nyár felé, a maximumok ugyanis egyre inkább ezt az időszakot idézik.

Komolyabb változás a jövő hét közepén mehet végbe légkörzésünkben.

Szombaton napos, száraz idő lesz az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett.

Az északkeleti, északi szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben ennél kissé hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között várható.