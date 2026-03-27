ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az algériai Imane Helif (j), miután az olasz Angela Carini (b) feladta a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívótornája 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében vívott mérkőzést az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 1-jén. Helifet a 2023-as világbajnokságról magas tesztoszteronszintje miatt kizárták.
Nyitókép: MTI/AP/John Locher

Donald Trumpnak tetszik a NOB döntése

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök üdvözölte, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) úgy döntött: transznemű nők nem vehetnek részt a Los Angeles-i nyári játékokon.

„Gratulálok a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a férfiak női sportokból való kitiltásáról szóló döntésükhöz. Ez csak az én erőteljes elnöki rendeletemnek köszönhető, amellyel kiállok a nők és lányok mellett!" – írta az amerikai elnök csütörtök este a Truth Social platformon, utalva tavaly februári rendeletére, amely a transznemű nők női sporteseményeken való részvételét szabályozza.

A francia sportminiszter viszont „visszalépésnek" nevezte a NOB döntését, amely szerinte komoly etikai, jogi és tudományos aggályokat vet fel. „A francia kormány nevében szeretném kifejezni mély aggodalmunkat ezzel a döntéssel kapcsolatban. Ellenezzük az általános genetikai tesztelést, amely számos etikai, jogi és orvosi kérdésbe ütközik, különösen a francia bioetikai jogszabályok fényében" - mondta Marina Ferrari. „Ez a döntés a női nemet anélkül határozza meg, hogy figyelembe venné az interszexuális egyének biológiai sajátosságait, akiknek nemi jellemzői természetes eltéréseket mutatnak, és így leegyszerűsítő és potenciálisan stigmatizáló megközelítéshez vezet."

Szintén a bírálók között van a Human of Sports nevű szervezet: „Azt látjuk, ahogy a sportmozgalom ugyanazon erőkhöz igazodik, amelyek globálisan lerombolják az emberi jogokat: a Trump-adminisztrációhoz, a nemi szempontból kritikus mozgalomhoz, a biológiai esszencializmushoz, amelyet méltányosságként mutatnak be. A NOB elnöke a semlegességre hivatkozik, amikor az kényelmes, hallgat, amikor a civil társadalom jogos aggályokat fogalmaz meg. De amikor a politikai nyomás fokozódik a Los Angeles-i játékok előtt, cselekvés következik. Fel kell tenni a kérdést: valóban annyira független-e a sportmozgalom, mint ahogy állítja? A szelektíven alkalmazott semlegesség nem semlegesség – ez egy választás" - nyilatkozott Payoshni Mitra, a szervezet ügyvezető igazgatója.

„Ez nem egy tudományos döntés, hanem megbélyegzés"

- jelentette ki Casper Semenya. A férfias külseje miatt sokat támadott kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, ami nők esetében akkor diagnosztizálható, amikor a szervezetben a férfi hormonok aránya a normál érték fölé kerül. Emiatt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) nem engedte indulni női versenyeken, de 2023-ban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Semenyának adott igazat.

Kezdőlap    Sport    Donald Trumpnak tetszik a NOB döntése

donald trump

nob

los angeles-i olimpia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×