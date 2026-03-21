Eljátszani egy doppingvizsgálatot – MOB-főtitkár: Magyarország is nyer az új olimpiatudományos központtal

„Nagyon fontos állomás egy ország életében, talán még a környező országok életében is az, hogy egy olimpiai kutatási központ létrejön, mert azon túl, hogy vizsgáljuk, hogy lehet »gyorsabban, magasabbra, erősebben«, közösen, vannak társadalmi miértjei is” – fogalmazott az InfoRádióban Fábián László MOB-főtitkár annak kapcsán, hogy a TE-n megnyílt a Spirit – Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ.

„A Testnevelési Egyetem most már több mint 100 éve ezen a területen világraszóló eredményeket ért el, egy kicsit a Magyar Olimpiai Bizottság közreműködésével, ezért talán mondhatom így is, hogy rengeteg-rengeteg sportszakembert adott az egyetem, és ezek a szakemberek is hatalmas eredményeket értek el; itt volt az ideje, hogy a MOB kezdeményezésére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt a lehetőséget megadta a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek, és ezen túl a társadalomtudományos területeknek tudunk még nagyobb figyelmet szentelni” – fogalmazott.

Mert tudjuk, a sportolók nap mint nap edzenek, hogy még jobb legyen a teljesítményük, de fel kell tenni a kérdést a miértről, miért van szükség a sport üzenetére, értékeire, hogyan emelhetők be ezek az értékek az oktatás területére is; a kérdések kutatásával, feltárásával a MOB-főtitkár szerint nem csupán Magyarország, de más országok is nyernek.

Hogy mi lehet az eredménye ennek a tudományos munkának, arról azt mondta, az olimpiai nevelési közprogram a NOB által elindított program, amely azt célozza, hogy a gyerekek megismerkedjenek az olimpizmus értékeivel.

„Nem az a cél, hogy eléjük tegyünk egy 400 oldalas tankönyvet, hogy tanulják meg, és ebből dolgozatot írnak, hanem az interaktív ismeretszerzés; megszervezik, eljátsszák az olimpiai megnyitó ünnepségét, arra készülnek, beöltöznek, zászlókat, országtáblákat készítenek, és ezen keresztül abszolút játékosan megtanulják, hogy miről is szól az olimpia vagy az eredményhirdetés vagy egy-egy doppingvizsgálat, amelyet lemodelleznek. Ez azért nagyon fontos, mert a gyerekek ma már rengeteg felé fordulhatnak, sok lehetőségük van, nemcsak a sport felé, de ha versenyben akarunk lenni értük, meg kell mutatnunk, mitől érdekes és mitől érdemes sportolónak lenni” – fejtegette Fábián László.