Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára beszédet mond a krakkói központú harmadik Európa Játékokra utazó magyar csapat fogadalomtételén a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2023. június 14-én.
Eljátszani egy doppingvizsgálatot – MOB-főtitkár: Magyarország is nyer az új olimpiatudományos központtal

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen megnyílt a Spirit – Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ, amely azzal a céllal jött létre, hogy az olimpiai mozgalomhoz kapcsolódó tudást, értékeket és kutatási eredményeket rendszerezze, fejlessze és megossza, és régiós szinten is meghatározó olimpiai kutatási és oktatási műhelyévé váljon. Fábián László MOB-főtitkár az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy a sporteredményekhez szükséges a társadalomtudományi háttér is. A világban tíz-tizenkét ilyen kutatóközpont létezik.

„Nagyon fontos állomás egy ország életében, talán még a környező országok életében is az, hogy egy olimpiai kutatási központ létrejön, mert azon túl, hogy vizsgáljuk, hogy lehet »gyorsabban, magasabbra, erősebben«, közösen, vannak társadalmi miértjei is” – fogalmazott az InfoRádióban Fábián László MOB-főtitkár annak kapcsán, hogy a TE-n megnyílt a Spirit – Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ.

„A Testnevelési Egyetem most már több mint 100 éve ezen a területen világraszóló eredményeket ért el, egy kicsit a Magyar Olimpiai Bizottság közreműködésével, ezért talán mondhatom így is, hogy rengeteg-rengeteg sportszakembert adott az egyetem, és ezek a szakemberek is hatalmas eredményeket értek el; itt volt az ideje, hogy a MOB kezdeményezésére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt a lehetőséget megadta a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek, és ezen túl a társadalomtudományos területeknek tudunk még nagyobb figyelmet szentelni” – fogalmazott.

Mert tudjuk, a sportolók nap mint nap edzenek, hogy még jobb legyen a teljesítményük, de fel kell tenni a kérdést a miértről, miért van szükség a sport üzenetére, értékeire, hogyan emelhetők be ezek az értékek az oktatás területére is; a kérdések kutatásával, feltárásával a MOB-főtitkár szerint nem csupán Magyarország, de más országok is nyernek.

Hogy mi lehet az eredménye ennek a tudományos munkának, arról azt mondta, az olimpiai nevelési közprogram a NOB által elindított program, amely azt célozza, hogy a gyerekek megismerkedjenek az olimpizmus értékeivel.

„Nem az a cél, hogy eléjük tegyünk egy 400 oldalas tankönyvet, hogy tanulják meg, és ebből dolgozatot írnak, hanem az interaktív ismeretszerzés; megszervezik, eljátsszák az olimpiai megnyitó ünnepségét, arra készülnek, beöltöznek, zászlókat, országtáblákat készítenek, és ezen keresztül abszolút játékosan megtanulják, hogy miről is szól az olimpia vagy az eredményhirdetés vagy egy-egy doppingvizsgálat, amelyet lemodelleznek. Ez azért nagyon fontos, mert a gyerekek ma már rengeteg felé fordulhatnak, sok lehetőségük van, nemcsak a sport felé, de ha versenyben akarunk lenni értük, meg kell mutatnunk, mitől érdekes és mitől érdemes sportolónak lenni” – fejtegette Fábián László.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartja.
 

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Egyeduralomra tör ez a sport: hamarosan mindenki ezt fogja nézni mindenütt?

Trump says US considering 'winding down' war as Iran says its Natanz nuclear facility targeted

