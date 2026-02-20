ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.28
usd:
322.92
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A késõbbi gyõztes norvéga 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 15 kilométeres tömegrajtos sílövõversenyében Anterselvában 2026. február 20-án.
Nyitókép: Pierre Teyssot, MTI/MTVA

Milánó 2026: meglepetésgyőzelem a férfi sílövők versenyén

Infostart / MTI

A teljesen esélytelen norvég Johannes Dale-Skjevdal ért célba elsőként a 15 kilométeres tömegrajtos viadalon.

A négy éve ebben a számban győztes norvég Johannes Thingnes Bö tavaly visszavonult, ugyanakkor a Pekingben ezüstérmes - ezen a játékokon sprintben győztes - svéd Martin Ponsiluoma és bronzérmes norvég Vetle Sjaastad Christiansen ott volt a rajtnál a 30 fős mezőnyben. Az indulók közül az első hét helyről a mostani játékokon érmes klasszisok vágtak neki a távnak. A 15 kilométer során két fekvő, majd két álló testhelyzetű, egyaránt öt sorozatból álló lövészet várt a sportolókra, akiknek minden hibás lövése 150 méteres büntetőkört vont maga után.

A táv első fele kevés izgalmat hozott, az ugyanakkor már a második lövészet végére eldőlt, hogy a favoritok közül Ponsiluoma, illetve a 20 kilométeren bajnok norvég Johan-Olav Botn és a két váltóaranyat begyűjtött francia Eric Perrot is kiszállt az éremcsatából,

miután valamennyien rendkívül rosszul lőttek.

Az első lövészet után sokáig a francia Emilien Jacquelin vezetett, az első álló lövészetre viszont honfitársával, Quentin Fillon Maillet-vel, illetve három norvéggal, Dale-Skjevdallal, illetve Sturla Holm Laegreiddel és Sjaastad Christiansennel állt be egyszerre. Az ötös fogat tagjai közül Dale-Skjevdal lőtt egyedül hibátlanul, ez pedig döntőnek bizonyult, a 28 éves sílövő - aki a váltó csapatba nem fért be - ugyanis innentől végig komoly előnnyel haladt az élen, és miután az utolsó lövészetét is hiba nélkül teljesítette, eldöntötte a lényegi kérdéseket, és nagy fölénnyel ért célba az élen, karrierje első jelentős egyéni sikerét aratva.

Mögötte honfitársa, Laegreid lett a második, majd a franciák klasszisa, Fillon Maillet következett a harmadik helyen.

A sílövők versenyei szombaton a nők tömegrajtos számával zárulnak Anterselvában.

Eredmények:

sílövészet, férfi 15 km-es tömegrajtos, olimpiai bajnok:

Johannes Dale-Skjevdal (Norvégia) 39:17.1 perc (0 büntetőkör)

2. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 39:27.6 (1)

3. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 39:42.7 (4)

Kezdőlap    Sport    Milánó 2026: meglepetésgyőzelem a férfi sílövők versenyén

téli olimpia

sílövészet

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot, de ne terheljük feleslegesen!

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban

Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban

Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to speak after Supreme Court struck down global tariffs

Trump to speak after Supreme Court struck down global tariffs

The Supreme Court ruled with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 18:07
Milánó 2026: Kínai arany és bronz, svájci ezüst a férfi szabadstílusú sízők ugrásában
2026. február 20. 16:36
Elnézést kért a riporter, aki részegen jelentkezett be a téli olimpiáról
×
×