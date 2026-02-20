Milánó 2026: meglepetésgyőzelem a férfi sílövők versenyén

A négy éve ebben a számban győztes norvég Johannes Thingnes Bö tavaly visszavonult, ugyanakkor a Pekingben ezüstérmes - ezen a játékokon sprintben győztes - svéd Martin Ponsiluoma és bronzérmes norvég Vetle Sjaastad Christiansen ott volt a rajtnál a 30 fős mezőnyben. Az indulók közül az első hét helyről a mostani játékokon érmes klasszisok vágtak neki a távnak. A 15 kilométer során két fekvő, majd két álló testhelyzetű, egyaránt öt sorozatból álló lövészet várt a sportolókra, akiknek minden hibás lövése 150 méteres büntetőkört vont maga után.

A táv első fele kevés izgalmat hozott, az ugyanakkor már a második lövészet végére eldőlt, hogy a favoritok közül Ponsiluoma, illetve a 20 kilométeren bajnok norvég Johan-Olav Botn és a két váltóaranyat begyűjtött francia Eric Perrot is kiszállt az éremcsatából,

miután valamennyien rendkívül rosszul lőttek.

Az első lövészet után sokáig a francia Emilien Jacquelin vezetett, az első álló lövészetre viszont honfitársával, Quentin Fillon Maillet-vel, illetve három norvéggal, Dale-Skjevdallal, illetve Sturla Holm Laegreiddel és Sjaastad Christiansennel állt be egyszerre. Az ötös fogat tagjai közül Dale-Skjevdal lőtt egyedül hibátlanul, ez pedig döntőnek bizonyult, a 28 éves sílövő - aki a váltó csapatba nem fért be - ugyanis innentől végig komoly előnnyel haladt az élen, és miután az utolsó lövészetét is hiba nélkül teljesítette, eldöntötte a lényegi kérdéseket, és nagy fölénnyel ért célba az élen, karrierje első jelentős egyéni sikerét aratva.

Mögötte honfitársa, Laegreid lett a második, majd a franciák klasszisa, Fillon Maillet következett a harmadik helyen.

A sílövők versenyei szombaton a nők tömegrajtos számával zárulnak Anterselvában.

Eredmények:

sílövészet, férfi 15 km-es tömegrajtos, olimpiai bajnok:

Johannes Dale-Skjevdal (Norvégia) 39:17.1 perc (0 büntetőkör)

2. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 39:27.6 (1)

3. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 39:42.7 (4)