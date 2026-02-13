ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
319.71
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Quentin Fillon Maillet a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia sílövõversenyeinek 4x6 kilométeres vegyes váltó számában Anterselvában 2026. február 8-án.MTI/EPA/ANSA/Pierre Teyssot
Nyitókép: Pierre Teyssot, MTI/MTVA

Újabb francia győzelem a milánói olimpián

Infostart / MTI

Quentin Fillon Maillet nyerte a férfi sílövők 10 kilométeres sprintversenyét a milánói-cortinai téli olimpián, Anterselvában.

A 90 fős mezőny tagjai a Dél-Tirol Arénában, illetve annak környezetében három kört teljesítettek két lövészettel – egy fekvővel és egy állóval – megszakítva. Minden rontott lövés egy 150 méteres büntetőkörrel növelte meg a távot.

Fillon Mallet hibátlanul lőtt és a várakozásnak megfelelően nagy tempót diktált, így az esélyesek közül elsőként célba érve az élre állt. Honfitársa, Emilien Jacquelin is pontosan célzott és a második lövészetből 6.3 másodperces előnnyel jött ki, de 8,8 kilométernél már Fillon Mallet mögé szorult. Amikor befutott, még második volt de később két norvég, az ugyancsak hibátlan lövészeteket produkáló Vetle Sjaastad Christiansen, illetve Sturla Holm Lagreid megelőzte őt.

Fillon Mallet, aki vasárnap tagja volt a vegyes váltóban győztes francia csapatnak, a hetedik olimpia érmét – három ezüst mellett a negyedik aranyat – nyerte.

Eredmények:
sílövészet, férfi 10 km-es sprint,

olimpiai bajnok: Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 22:51.1 perc (0 büntetőkör)
2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) 23:06.8 (0)
3. Sturla Holm Lagreid (Norvégia) 23:09.0 (0)

Kezdőlap    Sport    Újabb francia győzelem a milánói olimpián

franciaország

sílövészet

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Az Egyesült Államok kormánya megszüntette a Jemenre vonatkozó ideiglenes védett státuszt (Temporary Protected Status – TPS), amely eddig több mint ezer jemeni állampolgárt mentesített a kitoloncolás alól, egyúttal munkavállalási engedélyt is biztosított számukra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 16:26
„Teljesen más sport lett” – Knoch Viktor a magyar esélyekről
2026. február 13. 14:34
Véget ért a csodakirándulás az olimpiára Brunner Blanca számára
×
×
×
×