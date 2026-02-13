Újabb francia győzelem a milánói olimpián

A 90 fős mezőny tagjai a Dél-Tirol Arénában, illetve annak környezetében három kört teljesítettek két lövészettel – egy fekvővel és egy állóval – megszakítva. Minden rontott lövés egy 150 méteres büntetőkörrel növelte meg a távot.

Fillon Mallet hibátlanul lőtt és a várakozásnak megfelelően nagy tempót diktált, így az esélyesek közül elsőként célba érve az élre állt. Honfitársa, Emilien Jacquelin is pontosan célzott és a második lövészetből 6.3 másodperces előnnyel jött ki, de 8,8 kilométernél már Fillon Mallet mögé szorult. Amikor befutott, még második volt de később két norvég, az ugyancsak hibátlan lövészeteket produkáló Vetle Sjaastad Christiansen, illetve Sturla Holm Lagreid megelőzte őt.

Fillon Mallet, aki vasárnap tagja volt a vegyes váltóban győztes francia csapatnak, a hetedik olimpia érmét – három ezüst mellett a negyedik aranyat – nyerte.

Eredmények:

sílövészet, férfi 10 km-es sprint,

olimpiai bajnok: Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 22:51.1 perc (0 büntetőkör)

2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) 23:06.8 (0)

3. Sturla Holm Lagreid (Norvégia) 23:09.0 (0)