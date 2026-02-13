ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai LeBron James a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kosárlabda-bajnokságának C csoportjában játszott Egyesült Államok-Szerbia mérkőzésen a villeneuve-dascqi Pierre Mauroy Stadionban 2024. július 28-án.
Nyitókép: Alex Plavevski

LeBron James sporttörténelmet írt

Infostart / MTI

A Lakers sztárjátékosa már nem fiatal, de pont emiatt sikerült újra beírnia magát a kosárlabda történetébe.

LeBron James, a Los Angeles Lakers sztárja lett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) történetének legidősebb játékosa, aki tripla duplát ért el.

A kaliforniaiak klasszisa a Dallas Mavericks ellen 124-104-re megnyert összecsapáson 28 ponttal, 12 lepattanóval és 10 gólpasszal zárt.

James mindezt 41 évesen és 44 naposan hajtotta végre, ezzel a legendás Karl Malone 22 éves rekordját adta át a múltnak, utóbbi – ugyancsak Lakers-játékosként – 40 évesen és 127 naposan ért el három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt.

