A románokkal vagy az írekkel is játszhat a magyar válogatott ősszel – kora este kiderül a sorsoláson

Marco Rossi válogatottja a B-divízióban az első kalapba került, így a második, a harmadik és a negyedik kalapból kap egy-egy ellenfelet. Ezek az alábbiak lehetnek:

2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna

3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia

4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

Az előttünk álló kiírásban is hat meccset játszik mindegyik csapat a csoportszakaszban, a játéknapok a következők:

1. mérkőzés: szeptember 24–26.

2. mérkőzés: szeptember 27–29.

3. mérkőzés: szeptember 30.–október 3.

4. mérkőzés: október 4–6.

5. mérkőzés: november 12–14.

6. mérkőzés: november 15–17.

A mérkőzések időpontját az UEFA dönti el, péntek délelőtt hozza majd nyilvánosságra.

A B-ligából minden csoportgyőztes felkerül majd az A-ligába, a második helyezettek az A-liga harmadikjaival játszanak, ugyancsak a legjobbak között maradásért vagy a közéjük való feljutásért. A B-divízió harmadik helyezettjei a C-divízió másodikjai közül kapnak egy-egy ellenfelet 2027 tavaszára, a tét ott is a feljutás, illetve a bennmaradás lesz. Noha a 2028-as Eb selejtezőinek rendszere még nem hivatalos, várhatóan ez a Nemzetek Ligája-sorozat is kínál majd „pótvizsgát” az Eb-részvételhez.