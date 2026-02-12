ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Hazai gólöröm a csapat második gólja után a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A románokkal vagy az írekkel is játszhat a magyar válogatott ősszel – kora este kiderül a sorsoláson

Infostart

Ma, csütörtökön, 18 órától rendezik Brüsszelben a Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényének sorsolását. A magyar csapat ebben a kiírásban a B-divízióban szerepel majd. Tizenkét lehetséges ellenfél közül kap hármat.

Marco Rossi válogatottja a B-divízióban az első kalapba került, így a második, a harmadik és a negyedik kalapból kap egy-egy ellenfelet. Ezek az alábbiak lehetnek:

  • 2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
  • 3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia
  • 4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

Az előttünk álló kiírásban is hat meccset játszik mindegyik csapat a csoportszakaszban, a játéknapok a következők:

  • 1. mérkőzés: szeptember 24–26.
  • 2. mérkőzés: szeptember 27–29.
  • 3. mérkőzés: szeptember 30.–október 3.
  • 4. mérkőzés: október 4–6.
  • 5. mérkőzés: november 12–14.
  • 6. mérkőzés: november 15–17.

A mérkőzések időpontját az UEFA dönti el, péntek délelőtt hozza majd nyilvánosságra.

A B-ligából minden csoportgyőztes felkerül majd az A-ligába, a második helyezettek az A-liga harmadikjaival játszanak, ugyancsak a legjobbak között maradásért vagy a közéjük való feljutásért. A B-divízió harmadik helyezettjei a C-divízió másodikjai közül kapnak egy-egy ellenfelet 2027 tavaszára, a tét ott is a feljutás, illetve a bennmaradás lesz. Noha a 2028-as Eb selejtezőinek rendszere még nem hivatalos, várhatóan ez a Nemzetek Ligája-sorozat is kínál majd „pótvizsgát” az Eb-részvételhez.

sorsolás

magyar labdarúgó-válogatott

nemzetek ligája

