A Mercedes 2026-os Forma-1-es autója.
Nyitókép: Facebook/Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Sajtóértesülés: kiakadt a Mercedesre több F1-es csapat is, közbeléphet az FIA

Infostart

A Nemzetközi Automobil Szövetség elé került egy javaslat, ami megoldást jelenthet a Mercedes állítólagos motortrükkje miatt előállt problémára. Sajtóhírek szerint a Ferrari, a Honda, az Audi és a Red Bull is a Mercedes ellen tiltakozók között van.

A Forma–1 világában már az előző év végén elkezdtek terjedni a hírek arról, hogy a Mercedes talált egy megoldást, amivel megkerüli a belső égésű motor sűrítési arányára vonatkozó új, szigorított előírást. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a 2026-os évtől 18:1-ről 16:1-re csökkentette a határértéket. Az arány a dugattyúk alsó és felső állására, a sűrítés során bejárható útra vonatkozik. A Mercedes azonban állítólag képes elérni az ennél nagyobb, a régi érték felé közelítő arányt kihasználva azt, hogy az FIA a vonatkozó ellenőrzéseit álló helyzetben, külső hőmérsékleten végzi el.

A trükköt a Mercedes nevéhez kötik, de egyes hírek szerint a Red Bull is alkalmazza valamilyen formában, miután a fejlesztés során egy gyártót váltó alkalmazott révén tudomást szerzett arról.

Csütörtökön ülést tartott a motorgyártók bizottsága, és napirendre került a Mercedes motortrükkje is. A tanácskozáson több javaslat is felmerült, melyeket végül az FIA elé terjesztettek – írja az m4sport.hu az olasz Autoracer beszámolója alapján.

A Mercedes szerint nincs semmilyen ügy, mert mindent szabályosan csináltak, és egyben jelezték azt is, hogy

a megoldásokról és a szabályértelmezési módról részletesen egyeztettek az FIA-val.

Az olasz szaklap úgy értesült, hogy a nemzetközi szövetség a csütörtöki megbeszélés után már nyitottabb a jelenlegi előírások módosítására. Elképzelhető, hogy változtatnak az ellenőrzést szolgáló eszközökön és a tesztjükön is, és lehet, hogy magasabb hőmérsékleten is megvizsgálhatják a kérdéses motorrészeket.

Korábban szakmai berkekben arról lehetett hallani pletykákat, hogy a Mercedes bizonyos alkatrészek és anyagok hőtágulásának segítségével éri el a menet közbeni hatékonyabb sűrítést. Szakértők szerint azonban csak a hőtágulás kihasználásával szinte kizárt, hogy elérhető legyen a régi, 18:1-es sűrítési arány, reálisan nézve a 17:1-es érték körül lehet a maximum. Ez vagy azt jelenti, hogy a Mercedes még valamilyen más trükköt is alkalmaz, vagy azt, hogy a turpisság nem is hoz akkora teljesítményelőnyt.

Egyes számítások 15, mások akár 20 lóerős pluszt is reálisnak vélnek a nagyobb sűrítési aránnyal.

Az olasz lap szerint a múlt heti, barcelonai teszten a riválisok egyértelműen azt tapasztalták, hogy a Mercedes motorelőnybe került. Az Autoracer szerint a Ferrari, a Honda és az Audi után már a Red Bull is felsorakozott azok közé, akik tiltakoznak a Mercedes megoldásával szemben.

A motorgyártók munkacsoportja állítólag talált egy megoldást, ami tisztázhatja a kialakult helyzetet, és javaslatot tett egy ellenőrzési folyamatra. A javaslatot a beszámoló szerint elfogadta a bizottság csütörtöki ülésén, most az FIA-n a sor, hogy megvizsgálja azt.

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága
Nőtt Európában az atomenergia támogatottsága és csökkent a technológia elutasítóinak aránya – ez derült ki a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 27 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatásból. Az InfoRádió Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatóját kérdezte.
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Bár Irán nem a nyugati féltekén található, könnyen lehet, hogy ez lesz a következő helyszín, ahol Donald Trump amerikai elnök katonai erővel próbálja átalakítani a valóságot. Ellentétben azonban a Venezuelában elért gyors győzelmével, az Iránban történő amerikai beavatkozás könnyen kontrollálhatatlanná válhat.

Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Russian general shot several times in Moscow

Russian general shot several times in Moscow

Lt Gen Vladimir Alexeyev is a senior figure in the main directorate of Russia's military general staff.

