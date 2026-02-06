Sajtóértesülés: kiakadt a Mercedesre több F1-es csapat is, közbeléphet az FIA

A Forma–1 világában már az előző év végén elkezdtek terjedni a hírek arról, hogy a Mercedes talált egy megoldást, amivel megkerüli a belső égésű motor sűrítési arányára vonatkozó új, szigorított előírást. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a 2026-os évtől 18:1-ről 16:1-re csökkentette a határértéket. Az arány a dugattyúk alsó és felső állására, a sűrítés során bejárható útra vonatkozik. A Mercedes azonban állítólag képes elérni az ennél nagyobb, a régi érték felé közelítő arányt kihasználva azt, hogy az FIA a vonatkozó ellenőrzéseit álló helyzetben, külső hőmérsékleten végzi el.

A trükköt a Mercedes nevéhez kötik, de egyes hírek szerint a Red Bull is alkalmazza valamilyen formában, miután a fejlesztés során egy gyártót váltó alkalmazott révén tudomást szerzett arról.

Csütörtökön ülést tartott a motorgyártók bizottsága, és napirendre került a Mercedes motortrükkje is. A tanácskozáson több javaslat is felmerült, melyeket végül az FIA elé terjesztettek – írja az m4sport.hu az olasz Autoracer beszámolója alapján.

A Mercedes szerint nincs semmilyen ügy, mert mindent szabályosan csináltak, és egyben jelezték azt is, hogy

a megoldásokról és a szabályértelmezési módról részletesen egyeztettek az FIA-val.

Az olasz szaklap úgy értesült, hogy a nemzetközi szövetség a csütörtöki megbeszélés után már nyitottabb a jelenlegi előírások módosítására. Elképzelhető, hogy változtatnak az ellenőrzést szolgáló eszközökön és a tesztjükön is, és lehet, hogy magasabb hőmérsékleten is megvizsgálhatják a kérdéses motorrészeket.

Korábban szakmai berkekben arról lehetett hallani pletykákat, hogy a Mercedes bizonyos alkatrészek és anyagok hőtágulásának segítségével éri el a menet közbeni hatékonyabb sűrítést. Szakértők szerint azonban csak a hőtágulás kihasználásával szinte kizárt, hogy elérhető legyen a régi, 18:1-es sűrítési arány, reálisan nézve a 17:1-es érték körül lehet a maximum. Ez vagy azt jelenti, hogy a Mercedes még valamilyen más trükköt is alkalmaz, vagy azt, hogy a turpisság nem is hoz akkora teljesítményelőnyt.

Egyes számítások 15, mások akár 20 lóerős pluszt is reálisnak vélnek a nagyobb sűrítési aránnyal.

Az olasz lap szerint a múlt heti, barcelonai teszten a riválisok egyértelműen azt tapasztalták, hogy a Mercedes motorelőnybe került. Az Autoracer szerint a Ferrari, a Honda és az Audi után már a Red Bull is felsorakozott azok közé, akik tiltakoznak a Mercedes megoldásával szemben.

A motorgyártók munkacsoportja állítólag talált egy megoldást, ami tisztázhatja a kialakult helyzetet, és javaslatot tett egy ellenőrzési folyamatra. A javaslatot a beszámoló szerint elfogadta a bizottság csütörtöki ülésén, most az FIA-n a sor, hogy megvizsgálja azt.