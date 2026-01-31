ARÉNA - PODCASTOK
Új sífelvonó a Normafán 2026 januárjának utolsó napján.
Nyitókép: Normafa Park / Facebook

40-50 centi gyártott hó és vadiúj sípálya a Normafán

Infostart

Nem csalás, nem ámítás, a Normafán folytatódik a hamisítatlan tél, helyszíni közlés szerint impozáns hómennyiséget gyártottak le, várják a szánkózókat, és egy ój, 90 méteres pályán a sítanuló gyerekeket is. A kapacitás korlátozott, ezért csak 1 órás jegyeket árusítanak.

Engedélyt kapott a Normafán egy új, 90 méter hosszú gyerek síoktató pálya, egész pontosan az ott elhelyezett felvonó üzemeltetése, és elkészültek a pályával is, így szombattól mindenkit vár a Normafa új attrakciója.

A pályáról szombat reggel már videós bejelentkezés is történt: 40-50 centi hó várja a látogatókat, „a Normafán továbbra is tél van”.

Mint a Normafa Park Facebook-oldaláról kiderül, jegyeket óránként lehet váltani a pályától 50 méterre lévő Vasas Síházban, az üzemelés 10 órakor indul, a jegy egy órára 3000 forint. A korlátozás oka az, hogy óránként 30 embert tud fogadni a pálya.

A pálya mellett található szánkópálya továbbra is ingyenes, a gyerek oktató pályára és az eddig is üzemelt sífutó pályára kell csak jegyet venni.

A pályát elsősorban gyerekeknek javasolják, de kezdő felnőtteket is szívesen látnak.

„Hatalmas hótartalékunk van, a pályákat felújítottuk a Normafán tovább folytatódik havas tél!” – zárul a közlés.

