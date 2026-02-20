Milánó 2026: Kínai arany és bronz, svájci ezüst a férfi szabadstílusú sízők ugrásában

A 12 döntős két sorozatot teljesített a Livigno Ugró és Mogul Parkban, s a jobbik eredménnyel alakult ki a sorrend. Az első hatba, azaz a finálé utolsó szakaszába két svájci és négy kínai síző jutott be. Itt egy ugrást kellett bemutatni, ez alapján dőlt el az érmek sorsa.

A címvédő kínai Csi Kuang-punak a talajra érkezésnél leért a háta, így ezúttal csak hatodik lett.

Az első helyért nagy volt a verseny. Előbb Vang mutatott be nagyszerű ugrást pontos leérkezéssel, utolsóként pedig Roth teljesített szinte hibátlanul. A pontozók sokáig gondolkodtak, a két versenyző és a stábok feszülten várták a végeredményt, amely végül kis különbséggel a kínai ugrónak kedvezett.

Eredmények:

szabadstílusú sí, férfi ugrás, olimpiai bajnok:

Vang Hszin-ti (Kína) 132,60 pont

2. Noe Roth (Svájc) 131,58

3. Li Tien-ma (Kína) 123,93