2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Az ezüstérmes svájci Noe Roth, az aranyérmes kínai Vang Hszin-ti és a bronzérmes kínai Li Tien-ma (b-j) a szabadstílusú sí férfi ugrás versenyszámának eredményhirdetésén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Livignóban 2026. február 20-án.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo, MTI/MTVA

Milánó 2026: Kínai arany és bronz, svájci ezüst a férfi szabadstílusú sízők ugrásában

Infostart / MTI

A kínai Vang Hszin-ti nyerte a férfi szabadstílusú sízők ugrás versenyszámát a milánói-cortinai téli olimpián. A második helyen a svájci Noe Roth, a harmadikon egy másik kínai, Li Tien-ma végzet.

A 12 döntős két sorozatot teljesített a Livigno Ugró és Mogul Parkban, s a jobbik eredménnyel alakult ki a sorrend. Az első hatba, azaz a finálé utolsó szakaszába két svájci és négy kínai síző jutott be. Itt egy ugrást kellett bemutatni, ez alapján dőlt el az érmek sorsa.

A címvédő kínai Csi Kuang-punak a talajra érkezésnél leért a háta, így ezúttal csak hatodik lett.

Az első helyért nagy volt a verseny. Előbb Vang mutatott be nagyszerű ugrást pontos leérkezéssel, utolsóként pedig Roth teljesített szinte hibátlanul. A pontozók sokáig gondolkodtak, a két versenyző és a stábok feszülten várták a végeredményt, amely végül kis különbséggel a kínai ugrónak kedvezett.

Eredmények:

szabadstílusú sí, férfi ugrás, olimpiai bajnok:

Vang Hszin-ti (Kína) 132,60 pont

2. Noe Roth (Svájc) 131,58

3. Li Tien-ma (Kína) 123,93

