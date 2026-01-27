ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd Angelika
Nyitókép: Pixabay

Kézilabda, vízilabda, és német futball – magyar érdekeltségek a keddi sporteseményeken

Infostart / MTI

A férfi kézilabda Eb középdöntőjében érdekelt a magyar válogatott a svédek ellen, a női pólósok szintén Eb-n játszanak Romániával. Jön az Australian Open negyeddöntője is. Sí, olasz és német futball, valamint a labdarúgó Bajnokok Ligája

M4 Sport

13.15: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Olaszország-Szerbia

14.45: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Románia

18.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Szlovénia-Horvátország

20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Svédország-Magyarország

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Davos-Zug

Eurosport 1

11.00: Tenisz, Australian Open, negyeddöntő

15.00: Sznúker, German Masters, 1. forduló

20.00: Sznúker, German Masters, 2. forduló

Eurosport 2

12.30: Országúti kerékpár, szaúd-arábiai körverseny, 1. szakasz

17.30 és 20.30: Alpesisí, vk, férfi óriás-műlesiklás, Schladming

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, nyolcaddöntőbe jutásért, Fiorentina-Como

Match 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-RB Leipzig

Sport

sport

élő közvetítés

tévéműsor

