Kézilabda, vízilabda, és német futball – magyar érdekeltségek a keddi sporteseményeken

M4 Sport
13.15: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Olaszország-Szerbia
14.45: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Románia
18.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Szlovénia-Horvátország
20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Svédország-Magyarország
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Davos-Zug
Eurosport 1
11.00: Tenisz, Australian Open, negyeddöntő
15.00: Sznúker, German Masters, 1. forduló
20.00: Sznúker, German Masters, 2. forduló
Eurosport 2
12.30: Országúti kerékpár, szaúd-arábiai körverseny, 1. szakasz
17.30 és 20.30: Alpesisí, vk, férfi óriás-műlesiklás, Schladming
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, nyolcaddöntőbe jutásért, Fiorentina-Como
Match 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-RB Leipzig