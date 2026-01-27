Kézilabda, vízilabda, és német futball – magyar érdekeltségek a keddi sporteseményeken

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor egy nemzetközi fórumon az előre rögzített közös uniós állásponttal ellentétesen szavazott a kannabisz nemzetközi besorolásáról. A döntés ugyanakkor nem jelent semmilyen kötelezettséget a kannabisz legalizálására, az ítélet nem drogpolitikai tartalmú, hanem az uniós hatáskörök és a tagállami együttműködés szabályairól szól. Az ítélet túlmutat a konkrét ügyön: a magyar külpolitika számára súlyos és valódi következményekkel jár.