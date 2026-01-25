ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 25. vasárnap Pál
Budapest, 2023. július 19.Kun Anna, a nõi párbajtõrcsapat tagja a milánói olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készülõ magyar vívóválogatott sajtónyilvános edzésén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban 2023. július 19-én.
Nyitókép: MTI/ Illyés Tibor

Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Eltiltása után tavasszal visszatérhet a párbajtőrvívó Kun Anna. A versenyző két éve a holléti nyilvántartása miatt kapott büntetést, így hiába lett volna éremesélyes, lemaradt a párizsi olimpiáról. Boczkó Gábor szövetségi kapitány szerint a magyar csapatban is komoly szerepe lehet, és a kvótaszerzést is segítheti a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

Kun Annát 2024 májusában tiltották el két évre. Azzal követett el doppingvétséget, hogy tizenkét hónapon belül háromszor sikertelenül próbáltak meg tőle mintát venni. A párbajtőröző akkor kiemelte, hogy soha nem használt tiltott szert és a döntéshozók sem a tisztaságát kérdőjelezték meg.

Mióta elkezdődött az eltiltása, nem nagyon beszélt a magyar vívó-válogatott szövetségi kapitánya Kun Annával, hagyta, hogy rendezhesse gondolatait a hosszú kényszerszünetben. „Egy hónappal ezelőtt jelezte, hogy szeretne visszatérni, aminek nagyon örülünk” – árulta el az InfoRádiónak Boczkó Gábor.

A szövetség már az eltiltása elején jelezte a sportolónak: szeretnék, hogy visszatérjen és a csapatba újra be fogják építeni. „Mostantól azon dolgozunk, hogy minél zökkenőmentesebben kerülhessen formába, mert Annának a tudására nagy szükség van” – emelte ki a korábbi olimpiai ezüst- és bronzérmes párbajtőröző.

Los Angeles kulcsa

Kun Anna egyéni kvótát szerzett a párizsi játékokra, amit az eltiltás miatt elvesztett. „Az olimpia előtt top 3-as párbajtőröző volt a világranglistán, éremesélyese volt a mezőnynek, igaz beugróként Muhari Eszter eredményesen helyettesítette” – idézte fel.

Abban bíznak, hogy vissza tudja nyerni a formáját, hiszen Grand Prix győzelem és érmek kísérték akkori útját. Boczkó Gábor szerint Kun Annával és Muhari Eszterrel ütős női párbajtőrcsapat alakulhat ki a lassan kezeledő kvalifikációs versenyeken.

„Az elmúlt két világkupán a nyolcba kerülés is viszontagságos volt, bár Vancouverben második, a fujarai világkupán negyedik lett a női párbajtőrcsapat” – emlékeztetett, hozzátéve, hogy az Európa-bajnokságon és a vb-n is az érem közelében kell lennie a csapatnak, csak így lehet esély a 2028-as olimpiára. „Anna lehet a kulcsa a Los Angeles-i kvalifikációnak” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

párbajtőr

boczkó gábor

kun anna

