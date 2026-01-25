Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs

Kun Annát 2024 májusában tiltották el két évre. Azzal követett el doppingvétséget, hogy tizenkét hónapon belül háromszor sikertelenül próbáltak meg tőle mintát venni. A párbajtőröző akkor kiemelte, hogy soha nem használt tiltott szert és a döntéshozók sem a tisztaságát kérdőjelezték meg.

Mióta elkezdődött az eltiltása, nem nagyon beszélt a magyar vívó-válogatott szövetségi kapitánya Kun Annával, hagyta, hogy rendezhesse gondolatait a hosszú kényszerszünetben. „Egy hónappal ezelőtt jelezte, hogy szeretne visszatérni, aminek nagyon örülünk” – árulta el az InfoRádiónak Boczkó Gábor.

A szövetség már az eltiltása elején jelezte a sportolónak: szeretnék, hogy visszatérjen és a csapatba újra be fogják építeni. „Mostantól azon dolgozunk, hogy minél zökkenőmentesebben kerülhessen formába, mert Annának a tudására nagy szükség van” – emelte ki a korábbi olimpiai ezüst- és bronzérmes párbajtőröző.

Los Angeles kulcsa

Kun Anna egyéni kvótát szerzett a párizsi játékokra, amit az eltiltás miatt elvesztett. „Az olimpia előtt top 3-as párbajtőröző volt a világranglistán, éremesélyese volt a mezőnynek, igaz beugróként Muhari Eszter eredményesen helyettesítette” – idézte fel.

Abban bíznak, hogy vissza tudja nyerni a formáját, hiszen Grand Prix győzelem és érmek kísérték akkori útját. Boczkó Gábor szerint Kun Annával és Muhari Eszterrel ütős női párbajtőrcsapat alakulhat ki a lassan kezeledő kvalifikációs versenyeken.

„Az elmúlt két világkupán a nyolcba kerülés is viszontagságos volt, bár Vancouverben második, a fujarai világkupán negyedik lett a női párbajtőrcsapat” – emlékeztetett, hozzátéve, hogy az Európa-bajnokságon és a vb-n is az érem közelében kell lennie a csapatnak, csak így lehet esély a 2028-as olimpiára. „Anna lehet a kulcsa a Los Angeles-i kvalifikációnak” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.