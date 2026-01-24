ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: honvedfc.hu

Nyártól új neve lesz a Honvéd futballcsapatának

Infostart

„A szurkolók döntöttek: A 2026-27-es szezontól kezdődően Kispest–Honvéd FC néven indulnak felnőtt csapataink a bajnokságiakban” – közölte a klub honlapja.

„Lezárult szurkolói szavazásunk, amelyben arról dönthettetek, hogy a 2026–2027-es idénytől milyen néven induljanak felnőtt csapataink a bajnokságokban. Két opció közül lehetett választani: Budapest Honvéd FC és Kispest–Honvéd FC. Több, mint 9 ezer szavazat érkezett, a voksolás egyértelmű eredményt hozott: a leadott szavazatok több, mint 90 százalékával a Kispest–Honvéd FC elnevezés kapta a támogatást.

Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026–2027-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban” – olvasható.

A változásokról beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a klub elnöke is.

Kezdőlap    Sport    Nyártól új neve lesz a Honvéd futballcsapatának

honvéd

kispest

névváltoztatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Kaposváron tartottak újabb háborúellenes gyűlést, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a két főszereplő. Mindenki szorozza meg a gázszámláját hárommal, ez lenne, ha nem lenne rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor, aki szerint „ha Magyarországra egy brüsszelita kormány jön, akkor a gyerekeinket egyszer csak el fogják vinni a háborúba, és ott fognak állni fegyverben Ukrajnában.” Cikkünk frissül!
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondták az áment a Mol gigaüzletére

Kimondták az áment a Mol gigaüzletére

Elfogadta a Mol vételi ajánlatát a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) finomítójában lévő részesedésére a Gazprom Nyefty – derült ki Bacsa György, a Mol stratégiai igazgatója a MOL Talks szombaton megjelent podcast adásában elhangzott nyilatkozatából - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elon Musk autói elárasztják Budapestet: új korszak üthet be az autózásban?

Elon Musk autói elárasztják Budapestet: új korszak üthet be az autózásban?

A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes ahead of second day of peace talks

Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes ahead of second day of peace talks

One person died and 23 were injured as trilateral discussions in Abu Dhabi were set to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 10:01
Indul az NB I tavaszi idénye, nagy változások voltak Újpesten és Ferencvárosban is
2026. január 23. 22:11
Férfi vízilabda Eb: szerb-magyar döntő lesz
×
×
×
×