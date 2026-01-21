ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
Colorful water ball in swimming-pool
Nyitókép: joruba/Getty Images

Magabiztosan győzelem a görögök ellen

Infostart / MTI

Az Európa-bajnokságra készülő, vb-ezüstérmes magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, négygólos győzelmet aratott szerdán a világbajnok görög csapat felett a Komjádi Uszodában.

Huszonkét fős kerettel kezdte meg december 17-én a felkészülést Cseh Sándor szövetségi kapitány a hétfőtől február 5-ig tartó funchali kontinensviadalra. A válogatott végig itthon edzett, ebben segítségére volt a görögök előtt az amerikai együttes. A 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben olimpiai bajnok tengerentúliak egy hetet töltöttek Magyarországon, és a közös gyakorlások, illetve kétkapuzások mellett több mérkőzést játszottak. Ezek közül kettő volt hivatalos: múlt csütörtökön a magyarok ötméteresekkel maradtak alul 12-11-re Szolnokon, szombaton viszont 13-8-as vereséget szenvedtek a Komjádi Uszodában. A két összecsapás között péntekre kijelölte az Eb-re utazó 15 fős keretét a szövetségi kapitány.

Az amerikaiakat a világbajnok görögök váltották közös gyakorlásra. A két együttes tavaly többször is összecsapott egymással komoly tétért. A magyarok áprilisban a világkupa csengtui szuperdöntőjének fináléjában 13-9-re kikaptak, majd júliusban, a szingapúri világbajnokságon az első mérkőzésen 10-9-re győztek, végül a döntőben 12-9-es vereséget szenvedtek.

A szerdai mérkőzést rendkívül eredményes játékkal kezdte a hazai csapat, Faragó Kamilla, Vályi Vanda, majd Dömsödi Dalma is betalált, miközben csak egy görög gól esett. Aztán Rybanska Natasa lőtt bátran távolról, három akciót ő fejezett be eredményesen, végül pedig Garda Krisztina is betalált. Az ellenfél meglehetősen lagymatagon játszott ekkor, csak két gólig jutott az első szakaszban.

A különbség még tovább nőtt a második negyedben. Az elején a görögök felzárkóztak némileg, de aztán Tiba Panna, Leimeter Dóra és kétszer Garda lőtt gólt. A magyarok centerben és távolról is hatékonyak voltak, hatékonyan védekeztek és Neszmély Boglárkának is voltak szép védései. A felénél 11-5 állt az eredményjelzőn.

A folytatásban is meggyőző volt a hazai csapat teljesítménye, úgy szereztek szebbnél szebb gólokat a magyarok, hogy kevés emberelőnyt kaptak. Ezt szóvá is tette Cseh Sándor, miként azt is, hogy több görög megmozdulás kisebb sérülést eredményezett.

Az utolsó nyolc perc 14-9-ről indult. A lendület egy kicsit alábbhagyott a végére, miközben a görögök pontosabban lőttek, de a magyarok összességében nagyon jó, kombinatív játékkal magabiztos győzelmet arattak.

A szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését, hogy ezen a mérkőzésen érződött, mennyit jelentett nekik az amerikaiakkal közösen eltöltött hét.

„Ilyen edzőtáborok kellenek. Néha sajnos elfáradunk és akkor gyengébben játszunk, de pont ezt a szintet kel megszoknunk – utalt vissza kicsit a szombati mérkőzésre is. – Ma abban voltunk nagyon jók, hogy nagyon jó iramot tudtunk diktálni.”

Hozzátette, hogy aki a szerdai mérkőzést látta, érzékelhette, hogy a felkészülés során mindent megtettek.

Azt mondta, nem volt annyira könnyű ez a találkozó, mint amilyennek látszott: „Az, amit elkezdtünk, végig működött. Amikor megakadtunk, a sebességünkkel akkor is mindig előre tudtunk lépni. Ezért tűnt ez ilyennek, mert a lefordulásos gólok könnyű gólnak látszódnak és ma sok lefordulásos gólt lőttünk. Nyilván sokat kellett ehhez edzeni, hogy ilyen tempóban tudjunk menni.”

„Már a meccs elején elég nagy előny alakult ki, nyilván nincs ekkora különbség, nem véletlenül lettek ők tavaly világbajnokok – mondta a legeredményesebbként négy találatig jutó Garda. – Örülök, hogy sok gólt tudtunk lőni, és védekezésben sok labdaszerzésünk volt, sokat blokkoltunk. Azt gondolom, hogy ez jó zárása volt a felkészülésnek.”

Dömsödi is kiemelte, hogy az amerikaiakkal közös egy hét nagyon sokat adott nekik, főleg a küzdeni tudásban léptek előre.

„Tegnap, meg tegnapelőtt is volt már edzőmeccsünk a görögökkel és azokon is érződött, hogy erőben jól állunk. Egy percig se akartunk esélyt adni nekik, hogy azon gondolkodjanak, esetleg nyerhetnek. Szerintem ez volt a kulcs a mai mérkőzésnek” – hangzott el.

Cseh Sándor csapata a madeirai Eb-n jövő hétfőn az olimpiai bajnok spanyolokkal, kedden a románokkal, csütörtökön pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban, ahonnan az első két hely ér továbbjutást. A középdöntőben a D csoportból kaphat ellenfelet, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. Az egymás elleni eredményeket magukkal viszik a csapatok. Az elődöntőbe az első két helyezett jut be.

