ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
José Mourinho, a Tottenham Hotspurs vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Bournemouth-Tottenham Hotspur mérkőzésen Bournemouthban 2020. július 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Neil Hall

José Mourinho visszatéréséről pletykálnak Madridban

Infostart / MTI

A Special One jelenleg Portugáliában edzősködik. 3 évet már töltött a sztárcsapatnál.

A Real Madrid elnöke azt szeretné, ha ismét José Mourinho lenne a spanyol királyi klub futballcsapatának vezetőedzője a COPE spanyol rádió szerint.

A forrás tudni véli, hogy Florentino Pérez kész lépni is, hogy a portugál tréner visszatérjen a blancók kispadjára, amelyen egyszer - 2010 és 2013 között - már ült. Mourinho jelenleg hazájában dolgozik, a lisszaboni Benfica vezetőedzőjeként. A COPE szerint ő az egyetlen a Real edzői közül, akivel eddigi klubelnöksége alatt Pérez elégedett volt.

A királyiaknál e hét elején, az FC Barcelonával szemben elbukott spanyol Szuperkupa-döntő után jelentették be Xabi Alonso távozását a vezetőedzői posztról. Helyére az ugyancsak spanyol Álvaro Arbeloa került, akinek a bemutatkozása azonban nem sikerült: első mérkőzésén a Real Madrid 3-2-re kikapott a második vonalbeli Albacete csapatától a Király Kupa nyolcaddöntőjében, így máris búcsúzott a sorozattól. A spanyol bajnokságban a gárda 19 mérkőzés után 45 ponttal a második helyen áll, négy ponttal lemaradva a listavezető és címvédő Barcelona mögött.

A most 62 éves Mourinhóval annak idején a Real megnyerte a bajnokságot, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát. Tavaly szeptemberben a portugált menesztette a török Fenerbahce, mert a csapat nem jutott be a Bajnokok Ligájába. Ugyanebben a hónapban vette át a Benfica irányítását, amellyel jelenleg a portugál bajnokság harmadik helyén áll.

Kezdőlap    Sport    José Mourinho visszatéréséről pletykálnak Madridban

labdarúgás

real madrid

josé mourinho

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök

Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök
2024-ben próbált hadiállapotot bevezetni, de az alkotmányos reflexek működtek, sőt egy előre hozott választáson Jun Szogjol minden hatalmát elvesztette, így elsőre szigorúnak látszó ítélet vár rá. Három rettenetes út állhat előtte, de csak európai szemmel, a dél-koreai történelem ugyanis más mintázatokat mutat. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban magyarázta el a részleteket.
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnali intézkedéseket vezet be Zeleszkij, kritikus a helyzet Ukrajnában

Azonnali intézkedéseket vezet be Zeleszkij, kritikus a helyzet Ukrajnában

Ukrajna energiavészhelyzetet hirdetett, miután az orosz támadások súlyosan megrongálták az energiarendszert, amely jelenleg csak az áramigény mintegy 60 százalékát képes kielégíteni a rendkívüli hidegben - írja a Reuters. .

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk

Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk

Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Ayatollah Ali Khamenei says some deaths were “inhuman” and “savage” but blames the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 16:04
Fáradtan, de magabiztosan érkezik Marozsán Fábián Melbourne-be
2026. január 17. 14:47
Villámkarrier – Fél lábbal már a Premier League-ben Tóth Alex
×
×
×
×