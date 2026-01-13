ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlait ismét a legjobbnak választották, de Arne Slotnak lesz hozzá egy-két szava

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominikot választották a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói a Barnsley elleni FA Kupa-találkozó legjobbjává.

A Premier League címvédője, az angol bajnokságban negyedik helyezett csapat hétfő este 4-1-re győzte le otthon a harmadosztályú Barnsleyt a sorozat harmadik fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben pazar gólt lőtt, mintegy 25 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de emellett is aktívan mozgatta együttesét, szervezte a játékot. Az első félidő hajrájában, 2-0-s állásnál ugyan nagyot hibázott, egy visszazárásnál lefutotta az ellenfél támadóját, Adam Phillipset, megszerezte előle a labdát, de az ötösön belül egy szerencsétlen mozdulattal „ott hagyta előtte”, amiből megszületett a szépítés. Ennek ellenére a drukkerek őt látták a legjobb liverpoolinak, az idény során immár hatodszor.

A magyar játékos a meccs után a pályán úgy nyilatkozott, hogy olyan hibát követett el, amit könnyen el lehetett volna kerülni, de előfordul az ilyen a futballban. Egyúttal elnézést kért a csapattársaitól, hogy megnehezítette a dolgukat.

Arne Slot vezetőedző a sajtótájékoztatón azt mondta, nem ejtett szót az esetről a szünetben, inkább arról beszélt, hogy lehetne gördülékenyebb, tempósabb a játékuk a második félidőben, mert nem tudtak sok helyzetet kialakítani. Arra is kitért,

nem először fordult elő, hogy vezetnek két góllal, simának tűnik a mérkőzés, aztán hanyagságból vagy figyelmetlenségből kapnak egy gólt, amivel alapvetően megváltozik a helyzet. A mostani esetet illetően magával Szoboszlaival fogja megosztani a gondolatait

– árulta el.

A 32 között a Liverpool a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.

labdarúgás

liverpool

szoboszlai dominik

fa kupa

barnsley

