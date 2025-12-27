ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 27. szombat János
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Emilia Romagna Nagydíjának otthont adó imolai pályán 2025. május 15-én. A futamot május 18-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Danilo Di Giovanni

Mi történt Lewis Hamiltonnal? Dobogóra sem ért fel a legenda, csalódást keltő szezont zárt a Ferrari

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A pesszimistább várakozásokat is alulmúlta az idei Forma–1-es szezonban a Ferrari: az olasz csapat szurkolóinak Lewis Hamilton sanghaji sprintgyőzelmével és Charles Leclerc néhány dobogós helyezésével kellett beérniük. Az olasz istálló a negyedik helyen zárta a konstruktőrök csatáját. Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője azon sem lepődne meg, ha 2027-ben teljesen új pilótafelállással kísérletezne a a Ferrari.

Amikor 2024 elején kiderült, hogy Lewis Hamilton a Mercedestől a Ferrarihoz igazol, a nemzetközi sajtó arról írt, hogy új csúcsot jelentő nyolcadik világbajnoki cím megszerzésére készül az olasz istállónál, arra senki sem számított, hogy első szezonjában még csak a dobogóra sem fér fel a 40 éves pilóta.

„A brit leigazolásával hatalmasak voltak az elvárások, ami üzleti szempontból megtérült, mert a Ferrari-részvények a leigazolás bejelentés után kilőttek, de a pályán nyújtott teljesítménye csalódást keltő, teljesen beleszürkült a mezőnybe” – összegzett az InfoRádióban a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter élcelődve megjegyezte, hogy szakmai berkeken belül a Ferrarit nyugdíjasklubnak hívják, a korábbi világbajnokok kis túlzással levezetni érkeznek az olaszokhoz.

A szakíró kiemelte, hogy továbbra is nagy presztízzsel bír a csapat, de az idei szezonjuk sem állt össze. Egyénileg a versenyzőknek és a csapatnak is voltak hibái, és három másik istálló simán megelőzte a Ferrarit. Felidézte, hogy csapattársa, Charles Leclerc teljesen más vezetési stílussal bír a brithez képest, akivel egy év alatt sem csiszolódtak össze. „Nem lepne meg, ha már 2027-ben teljesen új pilótafelállással indulnának Frédéric Vasseur-ék” – jósolta Vámosi Péter.

Vezetési és vezetői nehézségek

A csapatfőnök korábban azt mondta, hogy a szezon korai szakaszában gyakorlatilag leálltak a 2025-ös fejlesztésekkel és 2026-ra fókuszálnak, de nem a Ferrari az egyetlen, amely ezzel próbálta indokolni gyengébb teljesítményét a vb-n.

„Ehhez képest pont Carlos Sainz – akinek a helyét vette át Lewis Hamilton a Ferrarinál–- bebizonyította, hogy a Williamsszel is fel lehet keveredni a dobogóra, ami a britnek nem sikerült” – mutatott rá az ellentmondásra a szakértő.

Meglátása szerint a Ferrari még le sem ért a kút mélyére. Negyedikek lettek a bajnoki összetettben, 1980-ban tizedikek voltak, akkor Jacques Villeneuve édesapja, Gilles Villeneuve versenyzett a csapatnál. Vámosi Péter kitért a hibás vezetői kommunikációra is. Az elnök, John Elkann év közben szólította fel a versenyzőket egy szponzori eseményen, ezer néző előtt, hogy ne panaszkodjanak butaságokról a médiának. A kijelentést Jenson Button is elítélte.

Charles Leclerc év vége felé már megengedett magának kritikát, igaz, nem olyan szinten, mint amikor Alain Prost 1991-ben letraktorozta a vörös istálló versenyautóját. „A francia pilóta jelezte, hogy az elmúlt hét évben esős körülmények között egyáltalán nem találják a beállításokat” – emlékeztetett. Ráadásul a Ferrari két kulcsfontosságú mérnöke is átigazolt az Audihoz: Mattia Binotto, a korábbi Ferrari-csapatfőnök már az Audi Forma-1-es programjáért felelős. A szakíró szerint totálisan demotiváltak, enerváltak a szebb időket megélt csapatnál.

Jövőre még nagyobb kihívásokkal szembesülhet a Ferrari. „Szakmai értesülések szerint a Mercedes-csapatok előnyben vannak az olaszok motorjaival szerelt alakulatokhoz képest, és az újonc Audi is a 2026-os szabályoknak megfelelő motorral meglepetésre készül” – sorolta Vámosi Péter a riválisokat, hozzátéve, hogy a Honda szerinte nem hozott jó döntést azzal, hogy csak egy csapatnak, az Aston Martinnak gyárt hajtóművet, viszont meglátása szerint Adrian Newey mindig képes meglepetésre.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Mi történt Lewis Hamiltonnal? Dobogóra sem ért fel a legenda, csalódást keltő szezont zárt a Ferrari

forma-1

lewis hamilton

ferrari

vámosi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fontos feladatot kap egy magyar szakember a téli olimpián

Fontos feladatot kap egy magyar szakember a téli olimpián
Bár a 2026-os téli olimpián nem lesz ott sem a férfi, sem a női magyar jégkorong-válogatott, jelentős sportdiplomáciai sikert ért el ismét a hazai szövetség elnöke. Kolbenheyer Zsuzsanna az InfoRádióban elmondta, hogy az edzőképzés fejlesztését a megnövekedett gyereklétszám miatt kiemelt jelentőségűnek tartja a szakágban.
Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

2025-ben egy hosszú ideje óta tartó háborút sikerült befagyasztani, egy másik azonban – a béketervek ellenére – még a fegyverszünetig sem jutott. Körképünkben nem csak a világpolitikát meghatározó fegyveres konfliktusokat, de az év más fontos nemzetközi történéseit is áttekintjük.
 

Donald Trumpnak „jól fog menni” az ukrán és az orosz elnökkel is

Kiderült, mikor találkozhat az amerikai és az ukrán elnök

Kreml: Moszkva és Washington folytatja a tárgyalásokat

Durván elszállt az orosz hadiipar a háború kezdete óta

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyat lépett Izrael, amivel vérig sértette az afrikai országot

Olyat lépett Izrael, amivel vérig sértette az afrikai országot

Szomália felszólította Izraelt, hogy vonja vissza a szakadár Szomáliföld elismerését, és az intézkedést tűrhetetlen agressziónak minősítette - írja az Al Jazeera.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a roham a magyar üzletekben: minden vásárló ezt keresi most fejvesztve

Indul a roham a magyar üzletekben: minden vásárló ezt keresi most fejvesztve

Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár kétháromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Kyiv strikes show Putin’s ‘true attitude’ ahead of peace talks with Trump in Florida

Zelensky says Kyiv strikes show Putin’s ‘true attitude’ ahead of peace talks with Trump in Florida

Thousands are without power and heating in the Ukrainian capital following a heavy Russian bombardment.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 27. 14:18
Elérte a falat a doppingbiznisz?
2025. december 27. 13:23
Fontos feladatot kapott egy magyar szakember a téli olimpia jégkorongtornáján
×
×
×
×