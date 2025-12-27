Mi történt Lewis Hamiltonnal? Dobogóra sem ért fel a legenda, csalódást keltő szezont zárt a Ferrari

Amikor 2024 elején kiderült, hogy Lewis Hamilton a Mercedestől a Ferrarihoz igazol, a nemzetközi sajtó arról írt, hogy új csúcsot jelentő nyolcadik világbajnoki cím megszerzésére készül az olasz istállónál, arra senki sem számított, hogy első szezonjában még csak a dobogóra sem fér fel a 40 éves pilóta.

„A brit leigazolásával hatalmasak voltak az elvárások, ami üzleti szempontból megtérült, mert a Ferrari-részvények a leigazolás bejelentés után kilőttek, de a pályán nyújtott teljesítménye csalódást keltő, teljesen beleszürkült a mezőnybe” – összegzett az InfoRádióban a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter élcelődve megjegyezte, hogy szakmai berkeken belül a Ferrarit nyugdíjasklubnak hívják, a korábbi világbajnokok kis túlzással levezetni érkeznek az olaszokhoz.

A szakíró kiemelte, hogy továbbra is nagy presztízzsel bír a csapat, de az idei szezonjuk sem állt össze. Egyénileg a versenyzőknek és a csapatnak is voltak hibái, és három másik istálló simán megelőzte a Ferrarit. Felidézte, hogy csapattársa, Charles Leclerc teljesen más vezetési stílussal bír a brithez képest, akivel egy év alatt sem csiszolódtak össze. „Nem lepne meg, ha már 2027-ben teljesen új pilótafelállással indulnának Frédéric Vasseur-ék” – jósolta Vámosi Péter.

Vezetési és vezetői nehézségek

A csapatfőnök korábban azt mondta, hogy a szezon korai szakaszában gyakorlatilag leálltak a 2025-ös fejlesztésekkel és 2026-ra fókuszálnak, de nem a Ferrari az egyetlen, amely ezzel próbálta indokolni gyengébb teljesítményét a vb-n.

„Ehhez képest pont Carlos Sainz – akinek a helyét vette át Lewis Hamilton a Ferrarinál–- bebizonyította, hogy a Williamsszel is fel lehet keveredni a dobogóra, ami a britnek nem sikerült” – mutatott rá az ellentmondásra a szakértő.

Meglátása szerint a Ferrari még le sem ért a kút mélyére. Negyedikek lettek a bajnoki összetettben, 1980-ban tizedikek voltak, akkor Jacques Villeneuve édesapja, Gilles Villeneuve versenyzett a csapatnál. Vámosi Péter kitért a hibás vezetői kommunikációra is. Az elnök, John Elkann év közben szólította fel a versenyzőket egy szponzori eseményen, ezer néző előtt, hogy ne panaszkodjanak butaságokról a médiának. A kijelentést Jenson Button is elítélte.

Charles Leclerc év vége felé már megengedett magának kritikát, igaz, nem olyan szinten, mint amikor Alain Prost 1991-ben letraktorozta a vörös istálló versenyautóját. „A francia pilóta jelezte, hogy az elmúlt hét évben esős körülmények között egyáltalán nem találják a beállításokat” – emlékeztetett. Ráadásul a Ferrari két kulcsfontosságú mérnöke is átigazolt az Audihoz: Mattia Binotto, a korábbi Ferrari-csapatfőnök már az Audi Forma-1-es programjáért felelős. A szakíró szerint totálisan demotiváltak, enerváltak a szebb időket megélt csapatnál.

Jövőre még nagyobb kihívásokkal szembesülhet a Ferrari. „Szakmai értesülések szerint a Mercedes-csapatok előnyben vannak az olaszok motorjaival szerelt alakulatokhoz képest, és az újonc Audi is a 2026-os szabályoknak megfelelő motorral meglepetésre készül” – sorolta Vámosi Péter a riválisokat, hozzátéve, hogy a Honda szerinte nem hozott jó döntést azzal, hogy csak egy csapatnak, az Aston Martinnak gyárt hajtóművet, viszont meglátása szerint Adrian Newey mindig képes meglepetésre.