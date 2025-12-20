ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 20. szombat
Muhari Eszter, a Tatabánya (b) és Kardos Edina, az MTK versenyzõje a vívó országos bajnokság nõi párbajtõr versenyének döntõjében a fõvárosi BOK Csarnokban 2025. december 20-án.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Vívó ob: két címvédés egyéniben, Muhari Eszter és Kondricz Kata ismételt

Infostart / MTI

Két címvédés történt a vívók országos bajnokságának egyéni versenyeiben: a párbajtőröző Muhari Eszter és a tőröző Kondricz Kata ismételt. Férfi kardban Szatmári András, női kardban Spiesz Anna, férfi párbajtőrben Koch Máté, férfi tőrben Szemes Gergő győzött.

Az ob pénteken kezdődött a selejtezőkkel, melyekben a legjobb 32-ig jutottak el a BOK Csarnokban. A bajnokság nyitónapja ezúttal nem tartogatott meglepetést, a válogatott alapemberei valamennyien továbbjutottak.

Férfi kardban a háromszoros olimpiai bajnok, vb- és Eb-aranyérmes Szilágyi Áron a párizsi játékokon csapatban vele együtt másodikként végző, 2017-ben egyéni világbajnok Szatmári Andrással vívott a döntőben. Szilágyi a nyolc között a szintén olimpiai ezüstérmes Gémesi Csanádot győzte le, majd a fiatal Vajda Oszkárt állította meg, míg Szatmári a négy között az ugyancsak ötkarikás második helyezett, címvédő Rabb Krisztián ellen nyert. A finálé a várakozásnak megfelelően magas színvonalú küzdelmet hozott. Szilágyi 8-5-ös vezetésénél jött az egyperces szünet, majd Szatmári egyenlített, de ellenfele ismét ellépett és 14-10-nél úgy tűnt, le is zárja az asszót. Csakhogy Szatmári nem így gondolta, sorozatban öt tust adva fordított, és negyedszer nyert egyéniben ob-t.

"Nyolc éve voltam legutóbb bajnok"

- kezdte értékelését az MTI-nek, majd kiemelte, örül, hogy ennyi év elteltével továbbra is ott tud lenni az élmezőnyben. - "A korábbinál megfontoltabban, tudatosabban, de ugyanolyan keményen harcolok azért, hogy nemzetközi szinten is visszatérjek a csúcsra" - tette hozzá.

A női kardozók versenyében a csapatban világbajnok vívók közül Katona Renáta, Battai Sugár és Szűcs Luca ott volt a legjobb négy között, Pusztai Liza a 16 között fejezte be. A döntőbe Katona jutott be, aki Spiesz Annával vívott, végül utóbbi győzött, és első bajnoki címét szerezte.

Férfi párbajtőrben a legjobb négy közé hárman is bekerültek a tavaly olimpiai bajnok négyesből, egyedül az egyéniben 2019-ben világbajnok, idén vb-ezüstérmes Siklósi Gergely hiányzott, akit a negyeddöntőben a tatabányai Kovács Gergely állított meg 15-14-es asszóval. Andrásfi Tibor aztán legyőzte Kovácsot, a másik ágon pedig a 2023-ban vb-győztes Koch Máté Nagy Dávidot. A fináléban taktikus vívást láthatott a közönség, mindkét fél türelmesen próbálta előkészíteni az akcióit. Az első szakasz után a kezdeményezőbb Andrásfi vezetett 3-1-re, Koch a második végére egyenlített, a harmadikban pedig Andrásfi jött vissza kéttusos hátrányból. Az utolsó egy perc viszont a pontosabb Kochnak sikerült jobban, és négy találattal nyert. Ezzel 2021 után másodszor bizonyult a legjobbnak.

"Nehéz napom volt, erős ellenfeleket kaptam.

Jó zárása az évnek a bajnoki cím, még holnap csapatban is jó lenne nyerni az operáció után visszatért Nagy Dáviddal. Ez a második bajnoki aranyérmem 2021 után, de külön öröm, hogy most meg is marad a győzelmem az utókornak, mert tavaly óta létezik egy vándorserleg, amelyre fölkerül a nevem" - mondta Koch.

Női párbajtőrben az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a hatodik egyéni bajnoki címét gyűjtötte be. Magabiztos győzelmekkel menetelt a döntőig, ahol 15-10-re nyert Kardos Edina ellen. Az Egyesült Államokban tanuló Muhari a döntő után elmondta, szerdán még vizsgázott és nehéz volt az átállás. Hozzátette: a hatodik aranynak azért örül, mert azt jelzi a számára, hogy tartja a formáját.

Férfi tőrben a honvédos Grósz Roland két vb-bronzérmest is búcsúztatott, amíg eljutott a döntőig, a nyolc között Dósa Dánielt, az elődöntőben pedig a címvédő Tóth Gergelyt győzte le 15-14-re. A fináléban aztán az idén nemcsak csapatban, hanem egyéniben is világbajnoki harmadik Szemes Gergővel került szembe. Ebben a párharcban már érvényesült a papírforma, Szemes magabiztosan győzött és harmadszor lett egyéni bajnok.

Női tőrben a "hagyományos" döntő jött össze, csakúgy, mint tavaly, ezúttal is Kondricz Kata nyert Pásztor Flóra ellen és ötödször szerzett egyéni bajnoki címet.

A délutáni döntők között a Magyar Vívás Napja keretében a szövetség megemlékezett a sportág idén elhunyt kiválóságairól, illetve köszöntötte a kerek évfordulós klasszisokat.

Ob, egyéni eredmények:

férfi kard (81 induló):

elődöntő:

Szilágyi Áron (Vasas)-Vajda Oszkár (TFSE) 15-6

Szatmári András (MTK Budapest)-Rabb Krisztián (Vasas) 15-9

döntő:

Szatmári-Szilágyi 15-14

A végeredmény: 1. Szatmári András, 2. Szilágyi Áron, 3. Vajda Oszkár és Rabb Krisztián

női kard (34):

elődöntő:

Spiesz Anna (Vasas)-Battai Sugár (DEAC) 15-14

Katona Renáta (Vasas)-Szűcs Luca (BVSC) 15-8

döntő:

Spiesz-Katona 15-12

A végeredmény: 1. Spiesz Anna, 2. Katona Renáta, 3. Battai Sugár és Szűcs Luca

férfi párbajtőr (165):

elődöntő:

Andrásfi Tibor (BVSC)-Kovács Gergely (TSC) 15-5

Koch Máté (Vasas)-Nagy Dávid (Vasas) 11-7

döntő:

Koch-Andrásfi 15-11

A végeredmény: 1. Koch Máté, 2. Andrásfi Tibor, 3. Kovács Gergely és Nagy Dávid

női párbajtőr (97):

elődöntő:

Kardos Edina (MTK Budapest)-Büki Lili (TSC) 15-8

Muhari Eszter (TSC)-Gachályi Gréta (BHSE) 15-11

döntő:

Muhari-Kardos 15-10

A végeredmény: 1. Muhari Eszter, 2. Kardos Edina, 3. Büki Lili és Gachályi Gréta

férfi tőr (56):

elődöntő:

Grósz Roland (BHSE)-Tóth Gergely (FTC) 15-14

Szemes Gergő (FTC)-Bodor Áron (Ludovika SE) 15-13

döntő:

Szemes-Grósz 15-5

A végeredmény: 1. Szemes Gergő, 2. Grósz Roland, 3. Tóth Gergely és Bodor Áron

női tőr (41):

elődöntő:

Pásztor Flóra (Törekvés)-Papp Jázmin (FTC) 15-7

Kondricz Kata (BHSE)-Wolf Eszter (BHSE) 15-2

döntő:

Kondricz-Pásztor 15-11

A végeredmény: 1. Kondricz Kata, 2. Pásztor Flóra, 3. Papp Jázmin és Wolf Eszter

Vasárnap a csapatversenyekre kerül sor a BOK Csarnokban.

vívás

vívó ob

vívók

