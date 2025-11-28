Négyezer fiatal külhoni magyar focista képzését támogatja a Mol

A külhoni magyar közösségek számára szimbolikus jelentőségű klubok segítése illeszkedik az Alapítvány számos sportágat és tehetséges versenyzőt felkaroló tevékenységéhez – mondta el Lávich Erzsébet, az alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban
A Mol – Új Európa Alapítvány öt kiemelt támogatási területének egyike a sport. Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében; díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket. Partnerei diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek. Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben. Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig. Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak. Teszik mindezt a sportágak széles skáláján, legyen az pl. úszás, rögbi, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, sífutás, ultrafutás vagy labdarúgás.
2024-ben nagyságrendileg 1,5 millió emberhez jutott el összesen 5,66 milliárd forint támogatás, többszáz kisebb közösségi kezdeményezés és éves átfutású, értékteremtő projekt megvalósulását finanszírozva.
Ennek a sokoldalú programnak egy stratégiai fejezete a külhoni labdarúgás felkarolása.
Az érintett klubok:
- FK Csíkszereda (Csíkszereda, Erdély)
- Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy, Erdély)
- Topolyai SC (Topolya, Vajdaság),
- FC Košice (Kassa, Felvidék)
- KFC Komárno (Révkomárom, Felvidék)
- STK Šamorín (Somorja, Felvidék),
- NK Nafta Lendava (Lendva, Szlovénia)
- NK Osijek (Eszék, Horvátország)
Ezek az egyesületek közösségképző és identitáserősítő szereppel bírnak a nagyrészt magyarlakta régiókban
– hangsúlyozza a Mol közleménye. Egyúttal aktív utánpótlásképző műhelyek, ahol rengeteg gyereknek biztosítják a feltételeket a napi rendszeres mozgáshoz.
A korosztályos csapataikban összesen több mint 4000 fiatal fejlődik és tesz szert életre szóló közösségi élményre,
akiknek felkészülése hozzáértő edzők kezei alatt, színvonalas edzőtáborokban zajlik.
„A Mol – Új Európa Alapítvány küldetése a tehetségek és az értékteremtő kezdeményezések felkarolása az egész Kárpát-medencében. Hiszünk benne, hogy a futball a játék adta közösségi élmények és a példaképek révén fontos szerepet tölthet be a társadalomban. A támogatásunk fókuszában azonban a tehetségek felkutatása és kibontakoztatása áll. Lehetőségeket és inspirációt akarunk kínálni az érintett területek fiataljainak” – összegezte Lávich Erzsébet, a Mol – Új Európa Alapítvány ügyvezetője.
A külhoni futballtámogatási programot nagykövetként Priskin Tamás, 63-szoros válogatott labdarúgó segíti. A révkomáromi születésű csatár a helyi egyesületben kezdte a pályafutását, így személyesen is azonosulni tud az Alapítvány által lefektetett célokkal. „Gyerekkoromban az edzőktől és a klubvezetőktől kapott bizalom és bátorítás, az általuk teremtett, támogató közeg indított el azon az úton, ami a magyar válogatottig, az Európa-bajnokságig és a külföldi karrierig vezetett. Azért fogadtam el a nagyköveti felkérést, hogy rájuk irányítsam a figyelmet. Szeretném közelebb hozni ezeket a klubokat, csapatokat a hazai közönséghez, szeretném megmutatni, hogy milyen nagyszerű munka zajlik náluk, és hogy milyen tehetségek rejlenek ezekben a közösségekben. Hiszem, hogy a jövő magyar bajnokai is köztük vannak” – beszélt a céljairól Priskin Tamás.
A külhoni utánpótlás-programokkal, a klubokkal és az ifjú sportolókkal hamarosan a nagyközönség is közelebbről megismerkedhet.
A Mol – Új Európa Alapítvány új magazinműsort indít az M4 Sport csatornán Határtalan pályákon címmel, amelyben körbejárják a Kárpát-medencei szakmai műhelyeket és bemutatják az ott folyó munkát.
A forgatásokon a külhoni futballnagykövet, Priskin Tamás is közreműködik: a decemberben adásba kerülő első epizód az ő nevelőegyesületéről, a KFC Komárnóról és az STK Šamorínról fog szólni.