Négyezer fiatal külhoni magyar focista képzését támogatja a Mol

A külhoni magyar közösségek számára szimbolikus jelentőségű klubok segítése illeszkedik az Alapítvány számos sportágat és tehetséges versenyzőt felkaroló tevékenységéhez – mondta el Lávich Erzsébet, az alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban

A Mol – Új Európa Alapítvány öt kiemelt támogatási területének egyike a sport. Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében; díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket. Partnerei diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek. Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben. Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig. Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak. Teszik mindezt a sportágak széles skáláján, legyen az pl. úszás, rögbi, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, sífutás, ultrafutás vagy labdarúgás.

2024-ben nagyságrendileg 1,5 millió emberhez jutott el összesen 5,66 milliárd forint támogatás, többszáz kisebb közösségi kezdeményezés és éves átfutású, értékteremtő projekt megvalósulását finanszírozva.

Ennek a sokoldalú programnak egy stratégiai fejezete a külhoni labdarúgás felkarolása.

Az érintett klubok:

FK Csíkszereda (Csíkszereda, Erdély)

Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy, Erdély)

Topolyai SC (Topolya, Vajdaság),

FC Košice (Kassa, Felvidék)

KFC Komárno (Révkomárom, Felvidék)

STK Šamorín (Somorja, Felvidék),

NK Nafta Lendava (Lendva, Szlovénia)

NK Osijek (Eszék, Horvátország)

Ezek az egyesületek közösségképző és identitáserősítő szereppel bírnak a nagyrészt magyarlakta régiókban

– hangsúlyozza a Mol közleménye. Egyúttal aktív utánpótlásképző műhelyek, ahol rengeteg gyereknek biztosítják a feltételeket a napi rendszeres mozgáshoz.

A korosztályos csapataikban összesen több mint 4000 fiatal fejlődik és tesz szert életre szóló közösségi élményre,

akiknek felkészülése hozzáértő edzők kezei alatt, színvonalas edzőtáborokban zajlik.

„A Mol – Új Európa Alapítvány küldetése a tehetségek és az értékteremtő kezdeményezések felkarolása az egész Kárpát-medencében. Hiszünk benne, hogy a futball a játék adta közösségi élmények és a példaképek révén fontos szerepet tölthet be a társadalomban. A támogatásunk fókuszában azonban a tehetségek felkutatása és kibontakoztatása áll. Lehetőségeket és inspirációt akarunk kínálni az érintett területek fiataljainak” – összegezte Lávich Erzsébet, a Mol – Új Európa Alapítvány ügyvezetője.

A külhoni futballtámogatási programot nagykövetként Priskin Tamás, 63-szoros válogatott labdarúgó segíti. A révkomáromi születésű csatár a helyi egyesületben kezdte a pályafutását, így személyesen is azonosulni tud az Alapítvány által lefektetett célokkal. „Gyerekkoromban az edzőktől és a klubvezetőktől kapott bizalom és bátorítás, az általuk teremtett, támogató közeg indított el azon az úton, ami a magyar válogatottig, az Európa-bajnokságig és a külföldi karrierig vezetett. Azért fogadtam el a nagyköveti felkérést, hogy rájuk irányítsam a figyelmet. Szeretném közelebb hozni ezeket a klubokat, csapatokat a hazai közönséghez, szeretném megmutatni, hogy milyen nagyszerű munka zajlik náluk, és hogy milyen tehetségek rejlenek ezekben a közösségekben. Hiszem, hogy a jövő magyar bajnokai is köztük vannak” – beszélt a céljairól Priskin Tamás.

A külhoni utánpótlás-programokkal, a klubokkal és az ifjú sportolókkal hamarosan a nagyközönség is közelebbről megismerkedhet.

A Mol – Új Európa Alapítvány új magazinműsort indít az M4 Sport csatornán Határtalan pályákon címmel, amelyben körbejárják a Kárpát-medencei szakmai műhelyeket és bemutatják az ott folyó munkát.

A forgatásokon a külhoni futballnagykövet, Priskin Tamás is közreműködik: a decemberben adásba kerülő első epizód az ő nevelőegyesületéről, a KFC Komárnóról és az STK Šamorínról fog szólni.