ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Öt Kárpát-medencei országban nyolc sportegyesület utánpótlásképzését is magában foglalja a MOL – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programja.
Nyitókép: MOL Gradvolt Endre

Négyezer fiatal külhoni magyar focista képzését támogatja a Mol

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Öt Kárpát-medencei országban nyolc sportegyesület utánpótlásképzését is magában foglalja a Mol – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programja, amelynek nagykövete Priskin Tamás lett.

A külhoni magyar közösségek számára szimbolikus jelentőségű klubok segítése illeszkedik az Alapítvány számos sportágat és tehetséges versenyzőt felkaroló tevékenységéhez – mondta el Lávich Erzsébet, az alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban

A Mol – Új Európa Alapítvány öt kiemelt támogatási területének egyike a sport. Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében; díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket. Partnerei diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek. Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben. Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig. Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak. Teszik mindezt a sportágak széles skáláján, legyen az pl. úszás, rögbi, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, sífutás, ultrafutás vagy labdarúgás.

2024-ben nagyságrendileg 1,5 millió emberhez jutott el összesen 5,66 milliárd forint támogatás, többszáz kisebb közösségi kezdeményezés és éves átfutású, értékteremtő projekt megvalósulását finanszírozva.

Ennek a sokoldalú programnak egy stratégiai fejezete a külhoni labdarúgás felkarolása.

Az érintett klubok:

  • FK Csíkszereda (Csíkszereda, Erdély)
  • Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy, Erdély)
  • Topolyai SC (Topolya, Vajdaság),
  • FC Košice (Kassa, Felvidék)
  • KFC Komárno (Révkomárom, Felvidék)
  • STK Šamorín (Somorja, Felvidék),
  • NK Nafta Lendava (Lendva, Szlovénia)
  • NK Osijek (Eszék, Horvátország)

Ezek az egyesületek közösségképző és identitáserősítő szereppel bírnak a nagyrészt magyarlakta régiókban

– hangsúlyozza a Mol közleménye. Egyúttal aktív utánpótlásképző műhelyek, ahol rengeteg gyereknek biztosítják a feltételeket a napi rendszeres mozgáshoz.

A korosztályos csapataikban összesen több mint 4000 fiatal fejlődik és tesz szert életre szóló közösségi élményre,

akiknek felkészülése hozzáértő edzők kezei alatt, színvonalas edzőtáborokban zajlik.

„A Mol – Új Európa Alapítvány küldetése a tehetségek és az értékteremtő kezdeményezések felkarolása az egész Kárpát-medencében. Hiszünk benne, hogy a futball a játék adta közösségi élmények és a példaképek révén fontos szerepet tölthet be a társadalomban. A támogatásunk fókuszában azonban a tehetségek felkutatása és kibontakoztatása áll. Lehetőségeket és inspirációt akarunk kínálni az érintett területek fiataljainak” – összegezte Lávich Erzsébet, a Mol – Új Európa Alapítvány ügyvezetője.

A külhoni futballtámogatási programot nagykövetként Priskin Tamás, 63-szoros válogatott labdarúgó segíti. A révkomáromi születésű csatár a helyi egyesületben kezdte a pályafutását, így személyesen is azonosulni tud az Alapítvány által lefektetett célokkal. „Gyerekkoromban az edzőktől és a klubvezetőktől kapott bizalom és bátorítás, az általuk teremtett, támogató közeg indított el azon az úton, ami a magyar válogatottig, az Európa-bajnokságig és a külföldi karrierig vezetett. Azért fogadtam el a nagyköveti felkérést, hogy rájuk irányítsam a figyelmet. Szeretném közelebb hozni ezeket a klubokat, csapatokat a hazai közönséghez, szeretném megmutatni, hogy milyen nagyszerű munka zajlik náluk, és hogy milyen tehetségek rejlenek ezekben a közösségekben. Hiszem, hogy a jövő magyar bajnokai is köztük vannak” – beszélt a céljairól Priskin Tamás.

A külhoni utánpótlás-programokkal, a klubokkal és az ifjú sportolókkal hamarosan a nagyközönség is közelebbről megismerkedhet.

A Mol – Új Európa Alapítvány új magazinműsort indít az M4 Sport csatornán Határtalan pályákon címmel, amelyben körbejárják a Kárpát-medencei szakmai műhelyeket és bemutatják az ott folyó munkát.

A forgatásokon a külhoni futballnagykövet, Priskin Tamás is közreműködik: a decemberben adásba kerülő első epizód az ő nevelőegyesületéről, a KFC Komárnóról és az STK Šamorínról fog szólni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Négyezer fiatal külhoni magyar focista képzését támogatja a Mol

labdarúgás

mol

utánpótlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 21:32
Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége
2025. november 28. 20:36
Katari Nagydíj: Oscar Piastri rajtol az élről a sprintfutamon
×
×
×
×