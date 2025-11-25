Csányi Sándor megszólalt: ezt mondja Marco Rossi teljesítményéről

Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.

Hozzátette: Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben.

Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt.

Csányi Sándor az M4 televíziós csatornának is nyilatkozott.

Mint mondta: „a reméltnél jobb és rosszabb eredményeket is ért el a csapat az elmúlt években. Kétségtelen, a vb-pótselejtező elérése nem sikerült, és ezzel a minimális cél teljesítése elmaradt, így a közvélemény szemében joggal merült fel a kérdés, hogy Marco Rossi marad vagy sem a kispadon, azonban egy történetet teljes egészében kell megítélni. Marco Rossi beszámolt az elmúlt év munkájáról, a várható változásokról a csapat környékén, és az elnökség úgy döntött, megbízunk benne, tehát továbbra is a magyar válogatott szövetségi kapitánya marad.”

Az MLSZ első embere elmondta, az elnökség döntése egyhangú volt, viszont lesz még egy részletesebb beszámoló a szakmai bizottság előtt, ahol adott esetben tanácsokkal látják Rossit. Szóba esett, hogy az elmúlt évben nemzeti csapatunk hat gólt szerzett a hosszabbításban, miközben hármat kapott, viszont ez a három végzetesnek bizonyult a vb-selejtezők során, ám az elnök reméli, ez nem kigyógyíthatatlan csapás a magyar futball számára – írja a nemzetisport.hu.

„Alapvetően nincs rossz helyzetben a válogatott. Bizakodom, hogy a barátságos meccseken, majd az ősszel kezdődő Nemzetek Ligája-találkozókon eddigieknél is jobb felkészültséggel, erősebb csapattal teljesítjük a követelményeket, hiszen jó lenne visszajutni az A-ligába, ami persze nagyon nehéz. Bízzunk Rossiban, úgy gondolom, meg tudja oldani ezt a helyzetet” – folytatta Csányi Sándor.

„Csányi Sándor, te állat, pont-pont-pont az anyádat” – ez is szóba került...

A következő téma az MLSZ és a szurkolók kapcsolata volt: „Valami elromlott a szövetség és az szurkolók között. A drukkerek korábban már kezdeményeztek párbeszédet, amitől személy szerint én zárkóztam el, mert bocsánatkérést vártam. Nem a b.zi MLSZ-ért vagy a sz.rházi MLSZ-ért – a futballpályákon ilyen előfordul, még ha nem is odavaló –, hanem azért a rigmusért, ami úgy szólt, hogy »Csányi Sándor, te állat, pont-pont-pont az anyádat«. Úgy gondoltam, joggal várom el akár egy szurkolói közösségtől, akár egy klubvezetőtől, hogy ezért elnézést kérjen, merthogy ez erős volt, és ennyi elég is lett volna. Most viszont úgy látom, ez nem lehet akadálya annak, hogy megkezdődjön egy párbeszéd, mert senkinek sem érdeke tartósan fenntartani ezt az állapotot. Úgyhogy felhatalmaztuk, felhatalmaztam Vági Mártont és Lőw Zsolt alelnök urat, hogy vegyék fel a drukkerekkel a kapcsolatot, és mérjük fel a szurkolói igényeket, nézzük meg, mit lehet teljesíteni.”