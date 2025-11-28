ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Wavy and slanted Iranian flag in the front plane, with masses of Iranian people behind who celebrate an anniversary of the 1979 Islamic Revolution and Iranian independence day, in a march along Azadi avenue toward Azadi square every 22nd of Bahman or 10-11th of February.
Nyitókép: Germán Vogel/Getty Images

Sértődés miatt nem utaznak a vb-sorsolásra az irániak

Infostart / MTI

Összeállítottak egy delegációt, de annak nem minden tagja kapott vízumot, így született a döntés.

Nem utazik iráni küldöttség a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjainak jövő pénteken esedékes washingtoni sorsolására, mert a tervezett delegáció több tagja nem kapott vízumot.

A döntésről az ázsiai ország sportági szövetsége számolt be pénteken. Korábban az egyik helyi sportoldal írt a kérvények egy részének elutasításáról, kiemelve, hogy az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj is azok között volt, akiknek a beutazási kérvényét elutasította az Egyesült Államok.

A szövetség szóvivője az állami televízióban úgy nyilatkozott, hogy az amerikaiak döntésének nincs köze a sporthoz, a távolmaradásukról pedig tájékoztatták a nemzetközi szövetséget, a FIFA-t.

Sajtóértesülés szerint négy delegációtag kapott beutazási vízumot, köztük van Amir Galenoej szövetségi kapitány.

Az Egyesült Államoknak - amely Kanadával és Mexikóval együtt rendezi az első 48 csapatos vb-t - nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata Iránnal.

Az iráni labdarúgó-válogatott már márciusban biztosította részvételét, és a sorsoláson a második kalapból várja ellenfeleit.

