Sértődés miatt nem utaznak a vb-sorsolásra az irániak

Nem utazik iráni küldöttség a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjainak jövő pénteken esedékes washingtoni sorsolására, mert a tervezett delegáció több tagja nem kapott vízumot.

A döntésről az ázsiai ország sportági szövetsége számolt be pénteken. Korábban az egyik helyi sportoldal írt a kérvények egy részének elutasításáról, kiemelve, hogy az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj is azok között volt, akiknek a beutazási kérvényét elutasította az Egyesült Államok.

A szövetség szóvivője az állami televízióban úgy nyilatkozott, hogy az amerikaiak döntésének nincs köze a sporthoz, a távolmaradásukról pedig tájékoztatták a nemzetközi szövetséget, a FIFA-t.

Sajtóértesülés szerint négy delegációtag kapott beutazási vízumot, köztük van Amir Galenoej szövetségi kapitány.

Az Egyesült Államoknak - amely Kanadával és Mexikóval együtt rendezi az első 48 csapatos vb-t - nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata Iránnal.

Az iráni labdarúgó-válogatott már márciusban biztosította részvételét, és a sorsoláson a második kalapból várja ellenfeleit.