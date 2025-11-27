ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Simon Petra (b), Falusi-Udvardi Laura (j) és a szenegáli Astou Ndiaye a holland-német közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság B csoportjának 1. fordulójában játszott Magyarország-Szenegál mérkõzésen a hollandiai s-Hertogenboschban 2025. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Győzelemmel rajtolt a női kézilabda-válogatott a vb-n

Infostart / MTI

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 26-17-re legyőzte a szenegáli csapatot csütörtökön a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének első fordulójában a hollandiai 's-Hertogenboschban.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a csütörtöki mérkőzés hullámzó játékot hozó első félidejében háromgólos előnyt dolgozott ki, a második játékrészben pedig a különbséget fokozatosan növelve magabiztos győzelmet aratott a széleken remeklő Márton Gréta és az újonc Falusi-Udvardi Laura vezérletével.

A nemzeti csapat a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik majd, egyaránt 20.30-tól. A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe, Rotterdamba és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.

sport

kézilabda

szenegál

világbajnokság

