Győzelemmel rajtolt a női kézilabda-válogatott a vb-n

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a csütörtöki mérkőzés hullámzó játékot hozó első félidejében háromgólos előnyt dolgozott ki, a második játékrészben pedig a különbséget fokozatosan növelve magabiztos győzelmet aratott a széleken remeklő Márton Gréta és az újonc Falusi-Udvardi Laura vezérletével.

A nemzeti csapat a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik majd, egyaránt 20.30-tól. A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe, Rotterdamba és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.