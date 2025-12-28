Így mentette meg karácsonykor elrabolt lányát az apa – fotó

December 25-én a texasi szülők tizenéves lánya nem tért haza a kutyasétáltatásból a megszokott időben – írja a People alapján a 24.hu.

Mielőtt értesítették a hatóságokat, az apa megnézte az okostelefonján a lánya készülékének földrajzi helyzetét, ami egy közeli erdős területen jelezte a mobilt, mintegy három kilométerre az otthonuktól.

A férfi elindult az applikációban jelölt helyszínre, ahol sokkoló jelenet fogadta.

A geolokációs adatok által jelölt helyen egy pick-upban talált rá a tizenöt éves lányra és a család kutyájára egy ismeretlen, félmeztelen férfi társaságában. Az apa kimenekítette a lányát és a házi kedvencet a járműből, majd értesítette a rendőrséget.

A helyi hatóságok közleménye alapján a huszonhárom éves elkövető séta közben állította meg a tinit, akit késsel fenyegetőzve vett rá, hogy a kutyával együtt beszálljon az autójába.

A férfit letartóztatták, óvadék fejében sem védekezhet szabadlábon.