Autós üldözés Budapesten, kábítószerrel próbáltak menekülni – videó

A rendőrök egy autóst akartak igazoltatni december 25-én 5 óra körül a Rákóczi úton, az Astoriánál, azonban a sofőr a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott. Az egyenruhások megkülönböztető jelzéssel követték az autót, majd a Megyeri hídon elállták az útját és megállásra kényszerítették.

Az intézkedés során a 28 éves vezetőt, valamint két utasát előállították – írja a police.hu.

A 26 éves nő ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés, míg a 27 év es férfit több elfogatóparancs alapján keresték. A ruházat és a jármű átvizsgálásakor a sofőrnél – akiről kiderült, hogy engedély nélkül vezetett – egy fecskendőt találtak, benne kábítószergyanús folyadékkal. A férfi utas zoknijából szintén kábítószergyanús anyag, bruttó 13,1 gramm fehér por került elő. Az intézkedés során az is kiderült, hogy ő a jármű tulajdonosa.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök mintavételre intézkedtek. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az intézkedők azt is megállapították, hogy a járművön nem a hozzá tartozó hatósági jelzés volt elhelyezve, ezért a tulajdonossal szemben kábítószer birtoklása vétség, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt is büntetőeljárás indult. A férfit egy törvényszék által kibocsátott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették.

A rendőrök a közlekedés során elkövetett jogsértéseket külön eljárásban vizsgálják.