Szoboszlai bombájától Rossi megerősítéséig – ilyen volt a magyar futball 2025-ben

A magyar futball kétségtelenül legnagyobb sikere 2025-ben Szoboszlai Dominik angol bajnoki címe volt. A válogatott 25 éves csapatkapitányának személyében a magyar futballnak először van angol bajnoka. A Liverpool története huszadik bajnoki címével utolérte az örökrangsor élén a Manchester Unitedet. A Vörösök ezt megelőzően 2020-ban diadalmaskodtak a Premier League-ben. A modern kor futballjában a magyarok mindeddig csak a német Bundesligában szereztek bajnoki címet: 1998-ban az akkor újoncként első Kaiserslautern keretében ott volt Szűcs Lajos és Hrutka János, míg Lisztes Krisztián 2004-ben a Werder Bremennel nyert.

A 2023 óta a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik meghatározó játékosa lett a Mersey-parti csapatnak, a bajnoki címben is komoly része volt. Az őszi idényben gyengébben szereplő Liverpoolban többször is a hónap játékosának választották, egyértelműen ő most a csapat legjobb formában levő játékosa. Szoboszlai egyik legemlékezetesebb momentuma a most zajló idényben a szeptemberi Liverpool–Arsenal Premier League-rangadó volt, amelyet az ő szabadrúgásgóljával nyert meg csapata.

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint a magyar válogatott csapatkapitánya közel került a világsztár kategóriához. „Ha címlapon vagy, az mindent megér, mert ez az egyéni márkaépítés szempontjából is rendkívül fontos, másrészt pedig húzza a Liverpoolt is. Szoboszali tart afelé, hogy ténylegesen, megalapozottan világsztár legyen, hogy egy olyan játékosként emlegessék, mint a legnagyobbakat, de világsztárnak gólokkal lehet lenni, mert a gólokra szoktak emlékezni” – mondta az InfoRádióban a szakember.

Elszalasztott világbajnokság

A magyar labdarúgó-válogatott fő célja 2025-ben a világbajnoki kvalifikáció volt. A nemzeti együttes Portugáliával, Írországgal és Örményországgal csapott össze a továbbjutásért.

A vb-selejtezők előtt azonban tavasszal még Nemzetek Ligája-meccsek vártak a nemzeti együttesre: márciusban osztályozón lépett pályára a török válogatott ellen, a tét az A divízióban maradás volt. Nem sikerült a kvalifikáció, miután Törökországban 3-1-re, hazai pályán pedig 3-0-ra kapott ki a válogatott a törököktől, így 6-1-es összesítéssel kiesett a B divízióba.

A válogatott júniusban felkészülési mérkőzésen Budapesten a svédeket fogadta, és 2-0-ra kikapott a Puskás Arénában, majd pár nappal később Azerbajdzsán vendégeként nyert 2-1-re.

A csapat első világbajnoki selejtezője szeptember 6-án volt. A magyarok Dublinban léptek pályára az írek ellen. A válogatott az első félidőben jól játszott, 2-0-ra is vezetett, majd a második játékrészben Sallai Roland kiállítása után az házigazdák feljöttek és hajrában egyenlítettek, így a meccs 2-2-es döntetlennel ért véget. Pár nappal később a portugálok érkeztek Budapestre. A magyarok Varga Barnabás góljának köszönhetően vezettek, majd a második góljával 2-2-re egyenlítettek a hajrában, de a lefújás előtt a portugálok újra betaláltak, így 3-2-re nyertek a Puskás Arénában.

A következő körben Marco Rossi csapata az örményeket fogadta október 11-én. A nemzeti együttes magabiztosan érvényesítve a papírformát 2-0-ra nyert. Pár nap múlva a magyarok Lisszabonba utaztak és remek játékkal szoros meccset játszottak a portugálokkal, a hajrában a csapatkapitány Szoboszlai Dominik góljával 2-2-es döntetlent értek el.

Az utolsó két forduló előtt a magyaroknak esélyük volt a vb-pótselejtezőt érő csoportmásodik hely elérésére. November elején Örményországban 1-0-ra nyertek, majd az utolsó fordulóban egy döntetlen is elég lett volna az írek ellen a Puskás Arénában. Az utolsó meccsen azonban hiába vezetett a magyar válogatott 2-1-re, a hajrában Troy Parrott két gólt szerzett, így a mesterhármasával az írek 3-2-re nyertek és várhatják a márciusi pótselejtezőt.

Marco Rossi a vereség után a Puskás Arénában magára vállalta a vb-selejtezős kudarc felelősségét. Csányi Sándor MLSZ elnök is csalódottan nyilatkozott az M4-nek a lefújás után. Szoboszlai Dominik pár nappal a meccs után azt mondta, mivel csak a hajrában bukott el a válogatott, ezért mindenkit megviselt az írek elleni kiesés.

A világbajnoki selejtezők kudarca után sok volt a kritikus hang. Az MLSZ a soron következő elnökségi ülésén napirenden volt a szövetségi kapitány jövője is. November 25-én végül a szövetség közölte, hogy nincs változás a magyar labdarúgó-válogatott élén, a szövetség az írek elleni kiesés után meghallgatta a szövetségi kapitány beszámolóját, és Marco Rossit megerősítette a posztján, de eredményesebb szereplést vár a nemzeti együttestől. Csányi Sándor azt mondta, bízik benne hogy a válogatott már a márciusi és júniusi barátságos meccseken is jobban szerepel, ősszel pedig kezdődik a Nemzetek Ligája, majd 2027 márciusában az Európa-bajnoki selejtező.

„Az elmúlt években a reméltnél jobb eredményeket is ért el a csapat és a reméltnél rosszabbat is. Most kétségtelen, hogy a világbajnoki selejtező playoff körébe való kijutás az nem sikerült. Marco Rossi beszámolt az elmúlt év munkájáról, beszámolt a várható változásokról a csapat környékén, hogy látja, milyen taktikai és más változásokra van szükség, és az elnökség úgy döntött, hogy bízunk benne és továbbra is ő a válogatott szövetségi kapitánya” – jelentette be Csányi Sándor.

Az MLSZ vezetője arra is kitért, hogy mekkora csapás a magyar futball számra az írek elleni kiesés. Az írek elleni selejtezőbeli kiesés ellenére az MLSZ elnöke bízik benne, hogy a válogatott kijut a 2030-as vb-re.

A Tomas Tuchel segítőjeként Bajnokok Ligája-győztes edző, Lőw Zsolt, aki jelenleg az MLSZ alelnöke, az infoRádióban nyilatkozott arról, hogy miben maradtak a szövetségi kapitánnyal. „Egyértelmű, hogy Marcónak elévülhetetlen érdemei vannak abban, amit a magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt években elért. Világviszonylatban szerény lehetőségekből Marco Rossi egy igazi csapatot épített. Ez a csapat hosszú éveken keresztül bizonyította azt, hogy fejlődőképes, és bizonyította azt, hogy nagy válogatottakkal is fel tudja venni a versenyt. Mindenki szomorú és mindenki csalódott az Írország elleni mérkőzés után, de sosem szabad egy edzőt vagy egy csapatot egy pillanat, egy mérkőzés alapján értékelni. Marco Rossiban minden képesség megvan ahhoz, hogy a válogatottat újra arra a szintre emelje, ahol már voltunk” – mondta az alelnök.

Főtáblán a Ferencváros

Klubszinten továbbra is a Ferencváros hozta a legjobb eredményeket. A zöld-fehérek sorozatban hetedszer hódították el a bajnoki címet, és harminchatodszor lettek elsők az élvonalban. A Fradi tavasszal is pályára léphetett az európai kupaporondon.

Az FTC az Európa-liga playoffjában volt érdekelt, a zöld fehérek a cseh Viktoria Plzen együttesével csaptak össze, az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-ra győztek, a visszavágón viszont 3-0-ra kikaptak, így a zöld fehérek számára véget ért a sorozat.

A Fradi bajnokként a nyáron újra megpróbált bejutni a Bajnokok Ligájába, de az azeri Qarabag elleni selejtezős párharcot elbukta és az Európa-liga csoportkörében szerepelhetett ősszel. A zöld-fehérek remek szerpelésüknek köszönhetően négy győzelemmel és két döntetlennel a sorozat 36 csapatos tabellájának hatodik helyéről várják a folytatást. Az őszi utolsó körben a Rangers elleni 2-1-es győzelemmel matematikailag is biztossá vált, hogy a Ferencváros ott lesz az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában, és nőtt az esélye arra is, hogy a legjobb nyolcban zárjon és így automatikusan kiharcolja a nyolcaddöntős részvételt. A Fradi ősszel a skót Rangers mellett legyőzte az osztrák Salzburgot, a belga Genket és a bolgár Ludogorecet, továbbá a cseh Plzen mellett 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce otthonában is.

A nőknél az első osztályú labdarúgó-bajnokság fináléjának második mérkőzésén a Ferencváros 2–0-ra megverte az ETO FC Győrt, így összességében nyolcadszor, sorozatban pedig hatodszor lett magyar bajnok.