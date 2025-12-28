ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 28. vasárnap Kamilla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
1966. július 14-én a Las Vegas-i nászútján készített kép Brigitte Bardot francia filmszínésznõrõl és a férjérõl, Günter Sachsról. Brigitte Bardot 2025. december 28-án, 91 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/David F. Smith

Előkerültek Brigitte Bardot legszexisebb fotói

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje - emlékeztet a közlemény, amely nem részletezi a halál napját. A filmdíva a múlt hónapban kórházba került.

Elhunyt Brigitte Bardot.

Az "isteni BB", az 1950-60-as évek szexszimbóluma több mint ötven évvel ezelőtt intett búcsút a filmezésnek, hátrahagyva mintegy ötven filmet. Szeptember 28-án töltötte be 91. életévét.

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának összeállítása szerint Brigitte Anne-Marie Bardot Párizsban született, jómódú, konzervatív katolikus családban nevelkedett. Szülei megkövetelték a jó modort, az illő ruhaviseletet, ügyeltek a megfelelő barátok kiválasztására és a taníttatására. Ötéves korától járatták zene- és táncórákra, anyja a jövendő kecses balerinát látta benne, Brigitte pedig a kitörés lehetőségét.

Tizenhat éves korában már az Elle magazin címlapjáról mosolygott bájos, kicsit szemtelen kamaszarcával. Így fedezte fel a film számára a rendező Roger Vadim, aki - a szülők heves ellenzése dacára - 1952-ben feleségül vette, és sztárt faragott belőle. Tőle tudta meg, hogy ajakbiggyesztése ellenállhatatlan, szűk farmerbe és merész bikinibe bújtatott teste izgató, ő pedig tökéletesen domborított a felvevőgép előtt. Kilenc közös filmet forgattak, együttélésük öt évig tartott.

Kezdőlap    Külföld    Előkerültek Brigitte Bardot legszexisebb fotói

gyász

fotók

brigitte bardot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A D betűs szavak éve lesz 2026: a drónok, a dopping és a digitális detox kora jön

A D betűs szavak éve lesz 2026: a drónok, a dopping és a digitális detox kora jön

2026-ban eldől, hogy visszatérünk-e a saját életünkbe, vagy maradunk a kijelzők mögött. Miközben a világpolitikát drónok és szuperszámítógépek alakítják, a mindennapokat doppingolt sportok, gyereknevelési csaták, AI-másnaposság és a digitális minimalizmus formálják. A jövő nem félelmetes – csak kicsit fárasztó. Szubjektív jövőbe tekintés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?

Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?

A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Brigitte Bardot, French actress and animal rights activist, dies

Brigitte Bardot, French actress and animal rights activist, dies

The actress revolutionised French cinema in the 1950s, but became increasingly controversial in her later years.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 28. 13:20
Így mentette meg karácsonykor elrabolt lányát az apa – fotó
2025. december 28. 11:43
Elhunyt Brigitte Bardot
×
×
×
×