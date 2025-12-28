ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Minden, ami kerek! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Bringa, kosár, teremfoci, darts- és egyéb céltábla, angol, olasz és portugál bajnokság. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

13.30: Terepkerékpár, világkupaverseny, Dendermonde, nők

15.00: Terepkerékpár, világkupaverseny, Dendermonde, férfiak

16.30: Kosárlabda, férfi NB I, alapszakasz, Alba Fehérvár-Sopron KC

19.00: Futsal, férfi NB I, alapszakasz, Aramis SE-Nyíregyháza

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság

Sport 2

14.30: Teremlabdarúgás, VI. Lázár Bence-emléktorna, Kecskemét

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, SC Braga-Benfica

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers

Eurosport 1

11.40: Tour de Ski, Toblach, férfi és női sprintverseny, selejtező

14.00 és 17.40: Alpesi sí, világkupaverseny, Semmering, női műlesiklás

16.00: Síugrás, Négysáncverseny, Oberstdorf, férfiak, selejtező

18.45: Sílövészet, World Challenge, Gelsenkirchen, tömegrajtos vegyescsapat-verseny

19.45: Sílövészet, World Challenge, Gelsenkirchen, üldözéses vegyescsapat-verseny

Eurosport 2

14.00: Tour de Ski, Toblach, férfi és női sprintverseny

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Leeds United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Tottenham Hotspur

Arena 4

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Carolina Panthers-Seattle Seahawks

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Buffalo Bills-Philadelphia Eagles

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Hellas Verona

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Napoli

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Sassuolo

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Internazionale

