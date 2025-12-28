Minden, ami kerek! – Sport a tévében

M4 Sport
13.30: Terepkerékpár, világkupaverseny, Dendermonde, nők
15.00: Terepkerékpár, világkupaverseny, Dendermonde, férfiak
16.30: Kosárlabda, férfi NB I, alapszakasz, Alba Fehérvár-Sopron KC
19.00: Futsal, férfi NB I, alapszakasz, Aramis SE-Nyíregyháza
Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság
Sport 2
14.30: Teremlabdarúgás, VI. Lázár Bence-emléktorna, Kecskemét
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, SC Braga-Benfica
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers
Eurosport 1
11.40: Tour de Ski, Toblach, férfi és női sprintverseny, selejtező
14.00 és 17.40: Alpesi sí, világkupaverseny, Semmering, női műlesiklás
16.00: Síugrás, Négysáncverseny, Oberstdorf, férfiak, selejtező
18.45: Sílövészet, World Challenge, Gelsenkirchen, tömegrajtos vegyescsapat-verseny
19.45: Sílövészet, World Challenge, Gelsenkirchen, üldözéses vegyescsapat-verseny
Eurosport 2
14.00: Tour de Ski, Toblach, férfi és női sprintverseny
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Leeds United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Tottenham Hotspur
Arena 4
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Carolina Panthers-Seattle Seahawks
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Buffalo Bills-Philadelphia Eagles
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Hellas Verona
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Napoli
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Sassuolo
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Internazionale