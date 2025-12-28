Orbán Viktor politikai igazgatója szerint ilyen lesz a kampány mostantól

Miért nem sikerült idén sem lezárni az orosz–ukrán háborút? Miért veszélyes az európai háborús politika? Ki nyerte a 2025-ös évet a belpolitikában? Erről is szó volt a miniszterelnök politikai igazgatójával a Reakció idei utolsó adásában.

A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetés során hosszan értekezett a kormány által vitt magyar útról, a döntések mögött meghúzódó stratégiáról.

Orbán Balázs kifejtette: Magyarország azért tudta megőrizni a mozgásterét, mert nem ült fel a háborús logikára. Közben ezzel összefüggésben a belpolitikai tét is egyre világosabb.

Az adásban szó esett a brüsszeli hadikölcsönről, az energiaárak kockázatairól, a Donald Trump által levezényelt békepárti fordulatról, ahogy arról is, milyen kampány várható a következő hónapokban. A politikai igazgató szerint a fő kérdés végül az lehet a 2026-os választáson, ki tudja ebben a puskaporos európai helyzetben biztonságban tartani Magyarországot.

Szóba került Magyar Péter is, akiről a műsorvezető azt kérdezte, vajon hol helyezkedik el a legfélelmetesebb, legveszélyesebb kihívók rangsorában – írja a 24.hu.

„Úgy látom, hogy ő a legveszélyesebb baloldali politikus hosszú idő óta. Nem azért, mert valami fantasztikus tehetség és a karizma vetíti előre. Azt látom, hogy még a saját szavazói is igazából nem szeretik. Azért támogatják, mert azt gondolják, hogy ez az egyetlen lehetőségük, de alapvetően nem szeretik őt. Szerintem majd végül rá fognak jönni, hogy ő valójában nem segíti a kormányváltási szándékukat, hanem annak a legfontosabb akadálya” – mondta Orbán Balázs, aki szerint Magyar azért veszélyesebb a korábbi balos politikusoknál, mert nem békés konjunktúra idején akarja megragadni a hatalmat, hanem olyan helyzetben, amikor az „előttünk levő 3-4 év háborús dinamizmusát még mi sem látjuk”.