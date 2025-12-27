ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat János
A fehérorosz Arina Szabalenka a kazah Jelena Ribakina ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női egyesének döntőjében Melbourne-ben 2023. január 28-án.
Nyitókép: Lukas Coch

Tenisz – Jön a „nő kiégett férfisztár ellen” meccs

Infostart / MTI

A női tenisz-világranglistát vezető Arina Szabalenka és a korábbi wimbledoni döntős Nick Kyrgios egyaránt izgatottan várja kettejük nemek harcaként beharangozott vasárnapi, dubaji bemutató mérkőzését.

Az ATP-rangsor 13. helyén is megfordult, harmincéves Kyrgios régóta sérülésekkel és motivációhiánnyal küszködik, márciusban vívott legutóbb tétmeccset, és az utóbbi időben leginkább sarkos véleményeivel keltett feltűnést a teniszvilágban. A dubaji gáláról is annyit posztolt korábban, hogy simán megveri a három évvel fiatalabb Szabalenkát, aki válaszul közölte, mindent megtesz azért, hogy szétrúgja ellenfele hátsóját. A két játékos összecsapásának megszervezését megkönnyítette, hogy ugyanaz az ügynökük.

A vasárnapi mérkőzést sokan szórakoztató látványosságnak tekintik, de akadnak ellenzők is, akik szerint egy ilyen párharc alááshatja azokat az eredményeket, amelyeket a női tenisz az egyenlőség felé vezető úton évtizedek alatt megtett.

A négyszeres Grand Slam-győztes fehérorosz Szabalenka és az ausztrál Kyrgios azonban nem foglalkozik a kritikusokkal. Előbbi úgy fogalmazott, hogy a mérkőzés kimenetele teljesen kiszámíthatatlan, egyáltalán nem tudja, mire számítson, de éppen az ilyen helyzeteket, a kihívásokat kedveli.

„Remek edzés lesz a számomra, és egyben üzenet a lányoknak, akik látni fogják, milyen erős és kemény vagyok, hogy van bátorságom kiállni" – tette hozzá.

A sportág történetében már volt példa hasonló kezdeményezésre, 1973-ban a korábbi világelső és wimbledoni bajnok amerikai Bobby Riggs 55 évesen állt ki a 24-szeres Grand Slam-győztes ausztrál Margaret Court ellen, és 6:1, 6:2-re nyert. Néhány hónappal később aztán a 12 GS-trófeát gyűjtő Billie Jean King 6:4, 6:3, 6:3-mal "állt bosszút" a nők nevében, a híres találkozót 50 millióan látták a tévében, és a harmincéves King 100 ezer dollárt kapott diadaláért.

Nemrégiben úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy az ő mérkőzése társadalmi változásért folytatott küzdelem volt egy teljesen más kulturális környezetben.

Szabalenka szerint most az a cél, hogy még inkább ráirányítsák a figyelmet a sportágukra és a női tenisz fejlődésére.

„Úgy érzem, a nők már bizonyították, hogy megérdemlik az egyenlő bánásmódot, de holnap megmutatom, hogy képesek vagyunk nagyszerű küzdelemre a férfiakkal, és közben jól érezni magunkat" – folytatta.

Kyrgios szerint a világnak több olyan együttműködésre van szüksége, mint ez a mérkőzés.

„Túl sok a megosztottság és a harc, és túl kevés a csapatmunka" – fogalmazott, majd azt hangsúlyozta, hogy a sportban az együttműködés hihetetlen dolgokra képes.

