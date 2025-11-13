ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 13. csütörtök
Bolla Bendegúz, Schäfer András, a gól szerzője és Szoboszlai Dominik (b-j) az egyenlítő gól után a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország első mérkőzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 2025. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről

Infostart

Labdarúgó-világbajnoki selejtezőt vív Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely papírforma szerinti győzelme esetén döntő lépést tesz csoportjában a vb-pótselejtezős második hely megszerzése felé. Az i-re a pontot késő este tehetik fel a portugálok, akik Marco Rossi csapata útjából az íreket takaríthatják el a célegyenesben. Tartson az Infostarttal percről percre!

2025.11.13. 18:21

20. perc:

Meddő magyar passzolgatás, hiba is csúszik bele Orbán-Nego vonalon.

2025.11.13. 18:21

19. perc:

Szevikjan centerezését füleli le Orbán. A túloldalon Szoboszlai lövésébe ugranak bele.

2025.11.13. 18:20

18. perc:

Kerkez indítja élesen a baloldalon Szoboszlait, de megelőzi a kapus a csapatkapitányt.

2025.11.13. 18:18

17. perc:

Ezúttal Sallai Rolandot rúgják fel igen durván. Egyre jobb helyről jönnek a magyar szabadok. Magyar les vet véget az akciónak.

2025.11.13. 18:17

15. perc:

Labdát szereznek az örmények, de megvárjuk, amíg belepasszolják Schäferbe, akitől csak felrúgás útján tudják elszedni a labdát. Magyar szabadrúgás.

2025.11.13. 18:16

14. perc:

Rendkívül fegyelmezetten védekezik Örményország, megpróbálják Szoboszlaiék őket kicsalogatni.

2025.11.13. 18:15

13. perc:

Csúnyán odarúgnak Nego Loicnak. Szabadrúgás az oldalvonaltól, nincs esemény...

2025.11.13. 18:14

12. perc:

Ezúttal Sallai Roland szólózik, ballábas lövése az első védőben elakad.

2025.11.13. 18:13

11. perc:

Szoboszlai szöglete Sallai által okoz gondot. Még egy szöglet, Varga Barnabás is fejel egyet végre, de fölé. 0-0 továbbra is.

2025.11.13. 18:12

10. perc:

Kerkez harcol ki bedobást, be is hajítja a büntetőterületre, majd ugyanő szögletet harcol ki, Szoboszlai jön rúgni.

2025.11.13. 18:11

9. perc:

Nego felpassza lecsúszik a lábáról, de így okoz nehézséget az örmény kapuja előtt. Gólhelyzet azért nem volt.

2025.11.13. 18:10

8. perc:

Egyik csapat sem tudja hosszú ideig birtokolni a labdát, egyelőre tehát az ismerkedés percei zajlanak.

2025.11.13. 18:09

7. perc:

Kerkez harcol ki szabadrúgást, a támadás végén Sallai próbálkozik lövéssel baloldalt elöl, beadásnak is jó lehetett volna, ha időben érkeznek a társak a hosszú oldalon.

2025.11.13. 18:07

5. perc:

Schäfer magabiztos szólóba kezd, de rosszkor cselez középre, a tömegben elhal a támadás az örmény tizenhatos előterében.

2025.11.13. 18:06

4. perc:

Egy örmény bedobás érintés nélkül gurul ki. 0-0 az állás továbbra is.

2025.11.13. 18:04

3. perc:

Az első magyar helyzet, Sallai Roland baloldai beadását Schäfer készíti le Bollának, aki viszont ballal csúnyán fölé lő.

2025.11.13. 18:03

2. perc:

A magyar védelem baloldala keresi a támadás lehetőségét, egyelőre nem találja, még Dibusz Dénes kapusnál is meg-megáll a labda.

2025.11.13. 18:01

1. perc:

Fehérben a vendég magyar, pirosban a hazai örmény válogatott. Örményország kezdi a találkozót. Nego testcsellel szerez labdát, nyugodtan járatja a védelem.

2025.11.13. 17:54

Hamarosan kezdünk!

A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős csoportjában csütörtök este minden lényegi kérdés eldőlhet, Portugália írországi sikerével kijuthat a 2026-os világbajnokságra (kezdés: 20.45), ezzel egy időben a magyarok is nyernek Örményországban, megszerezve a pótselejtezőt érő második helyet.

A csoportállás (forrás: eredmények.com):

A két csapat a budapesti „odavágón” 2-0-s hazai győzelemmel járó meccset játszott, Marco Rossi csapata akkor némileg emberhiányos volt, most nem, az örmények viszont annál inkább: Jegise Melikjan szövetségi kapitány öt alapemberét is nélkülözni kénytelen. A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről

örményország

magyar labdarúgó-válogatott

marco rossi

Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában

Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Élő adás
2025. november 13. 17:34
Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában
2025. november 13. 16:45
Új, magyar tagja van a EOB-nak
