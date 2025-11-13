Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről

Kerkez indítja élesen a baloldalon Szoboszlait, de megelőzi a kapus a csapatkapitányt.

Ezúttal Sallai Rolandot rúgják fel igen durván. Egyre jobb helyről jönnek a magyar szabadok. Magyar les vet véget az akciónak.

Labdát szereznek az örmények, de megvárjuk, amíg belepasszolják Schäferbe, akitől csak felrúgás útján tudják elszedni a labdát. Magyar szabadrúgás.

Szoboszlai szöglete Sallai által okoz gondot. Még egy szöglet, Varga Barnabás is fejel egyet végre, de fölé. 0-0 továbbra is.

Kerkez harcol ki bedobást, be is hajítja a büntetőterületre, majd ugyanő szögletet harcol ki, Szoboszlai jön rúgni.

Nego felpassza lecsúszik a lábáról, de így okoz nehézséget az örmény kapuja előtt. Gólhelyzet azért nem volt.

Egyik csapat sem tudja hosszú ideig birtokolni a labdát, egyelőre tehát az ismerkedés percei zajlanak.

Kerkez harcol ki szabadrúgást, a támadás végén Sallai próbálkozik lövéssel baloldalt elöl, beadásnak is jó lehetett volna, ha időben érkeznek a társak a hosszú oldalon.

Schäfer magabiztos szólóba kezd, de rosszkor cselez középre, a tömegben elhal a támadás az örmény tizenhatos előterében.

Egy örmény bedobás érintés nélkül gurul ki. 0-0 az állás továbbra is.

Az első magyar helyzet, Sallai Roland baloldai beadását Schäfer készíti le Bollának, aki viszont ballal csúnyán fölé lő.

A magyar védelem baloldala keresi a támadás lehetőségét, egyelőre nem találja, még Dibusz Dénes kapusnál is meg-megáll a labda.

Fehérben a vendég magyar, pirosban a hazai örmény válogatott. Örményország kezdi a találkozót. Nego testcsellel szerez labdát, nyugodtan járatja a védelem.

2025.11.13. 17:54

Hamarosan kezdünk!

A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős csoportjában csütörtök este minden lényegi kérdés eldőlhet, Portugália írországi sikerével kijuthat a 2026-os világbajnokságra (kezdés: 20.45), ezzel egy időben a magyarok is nyernek Örményországban, megszerezve a pótselejtezőt érő második helyet.

A csoportállás (forrás: eredmények.com):

A két csapat a budapesti „odavágón” 2-0-s hazai győzelemmel járó meccset játszott, Marco Rossi csapata akkor némileg emberhiányos volt, most nem, az örmények viszont annál inkább: Jegise Melikjan szövetségi kapitány öt alapemberét is nélkülözni kénytelen. A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.