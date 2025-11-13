Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről

20. perc:
Meddő magyar passzolgatás, hiba is csúszik bele Orbán-Nego vonalon.
19. perc:
Szevikjan centerezését füleli le Orbán. A túloldalon Szoboszlai lövésébe ugranak bele.
18. perc:
Kerkez indítja élesen a baloldalon Szoboszlait, de megelőzi a kapus a csapatkapitányt.
17. perc:
Ezúttal Sallai Rolandot rúgják fel igen durván. Egyre jobb helyről jönnek a magyar szabadok. Magyar les vet véget az akciónak.
15. perc:
Labdát szereznek az örmények, de megvárjuk, amíg belepasszolják Schäferbe, akitől csak felrúgás útján tudják elszedni a labdát. Magyar szabadrúgás.
14. perc:
Rendkívül fegyelmezetten védekezik Örményország, megpróbálják Szoboszlaiék őket kicsalogatni.
13. perc:
Csúnyán odarúgnak Nego Loicnak. Szabadrúgás az oldalvonaltól, nincs esemény...
12. perc:
Ezúttal Sallai Roland szólózik, ballábas lövése az első védőben elakad.
11. perc:
Szoboszlai szöglete Sallai által okoz gondot. Még egy szöglet, Varga Barnabás is fejel egyet végre, de fölé. 0-0 továbbra is.
10. perc:
Kerkez harcol ki bedobást, be is hajítja a büntetőterületre, majd ugyanő szögletet harcol ki, Szoboszlai jön rúgni.
9. perc:
Nego felpassza lecsúszik a lábáról, de így okoz nehézséget az örmény kapuja előtt. Gólhelyzet azért nem volt.
8. perc:
Egyik csapat sem tudja hosszú ideig birtokolni a labdát, egyelőre tehát az ismerkedés percei zajlanak.
7. perc:
Kerkez harcol ki szabadrúgást, a támadás végén Sallai próbálkozik lövéssel baloldalt elöl, beadásnak is jó lehetett volna, ha időben érkeznek a társak a hosszú oldalon.
5. perc:
Schäfer magabiztos szólóba kezd, de rosszkor cselez középre, a tömegben elhal a támadás az örmény tizenhatos előterében.
4. perc:
Egy örmény bedobás érintés nélkül gurul ki. 0-0 az állás továbbra is.
3. perc:
Az első magyar helyzet, Sallai Roland baloldai beadását Schäfer készíti le Bollának, aki viszont ballal csúnyán fölé lő.
2. perc:
A magyar védelem baloldala keresi a támadás lehetőségét, egyelőre nem találja, még Dibusz Dénes kapusnál is meg-megáll a labda.
1. perc:
Fehérben a vendég magyar, pirosban a hazai örmény válogatott. Örményország kezdi a találkozót. Nego testcsellel szerez labdát, nyugodtan járatja a védelem.
Hamarosan kezdünk!
A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős csoportjában csütörtök este minden lényegi kérdés eldőlhet, Portugália írországi sikerével kijuthat a 2026-os világbajnokságra (kezdés: 20.45), ezzel egy időben a magyarok is nyernek Örményországban, megszerezve a pótselejtezőt érő második helyet.
A csoportállás (forrás: eredmények.com):
A két csapat a budapesti „odavágón” 2-0-s hazai győzelemmel járó meccset játszott, Marco Rossi csapata akkor némileg emberhiányos volt, most nem, az örmények viszont annál inkább: Jegise Melikjan szövetségi kapitány öt alapemberét is nélkülözni kénytelen. A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.