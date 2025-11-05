Gyászol a magyar és a román labdarúgás is, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét ország válogatottját irányította, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et. Szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el, agyvérzést kapott – írták meg romániai lapok és a Nemzeti Sport.

Jenei Imre 1937. március 22-én született az Arad megyei Bélegregyben. Labdarúgó-pályafutását Aradon kezdte, 1955-ben ott mutatkozott be a román élvonalban. 1956-ban Bukarestbe igazolt, ahol előbb a másodosztályú Progresul, majd az élvonalbeli Steaua (az első időkben még CCA) játékosa lett.

A védelem közepén és a középpályán is bevethető Jenei sikeres éveket töltött el Bukarestben, 1969-es távozásáig három bajnokságot és négy Román Kupát nyert. 1959 és 1964 között tizenkétszer volt román válogatott.

1969-ben engedélyt kapott arra, hogy Törökországba szerződjön, két idényt töltött el a másodosztályú Kayserisporban, majd visszavonult.

Jenei a Steaua második csapatánál kezdett edzősködni, majd 1975-ben átvette az első csapatot.

A katonacsapat visszatérő helyszín volt a karrierjében, összesen hat időszakban irányította az egyik legismertebb román klubot

– idézte fel a Nemzeti Sport.

Harmadik időszakának végén érte el a legnagyobb eredményt, a Bölöni László, Marius Lacatus, Gavril Balint, Victor Piturca, Miodrag Belodedics és Helmut Duckadam nevével fémjelzett Steaua eljutott a BEK-döntőig, Sevillában a Barcelonával csapott össze. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, a tizenegyesrúgások során pedig Duckadam mind a négy barcelonai próbálkozást hárította, így a Steaua első és mindmáig egyetlen román csapatként nemzetközi kupát nyert.

Jenei 1986 őszén távozott a Steauától, átvette a román válogatottat, amely az ő irányításával húsz év után újra kijutott a világbajnokságra, 1990-ben az Írország elleni nyolcaddöntős tizenegyespárbaj jelentette a búcsút. A szakvezető a torna után távozott, Debrecenben volt szaktanácsadó, dolgozott rövid ideig ismét a Steauánál, majd 1991 végén ő lett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A kapitány jó eredményekkel kezdett, de az első vb-selejtezőn Izland hatalmas meglepetésre győzni tudott a Népstadionban, ekkor kissé megrezdült a léc. A következő sikerek után a világbajnokságra történetük során először kijutó görögök egy tizenegyessel megverték a magyar válogatottat, amely így lemaradt a világbajnokságról. Néhány nappal később Jenei Imre benyújtotta a lemondását, amit az MLSZ végül elfogadott.

Ötödször is átvette a Steauát, majd jött egy újabb magyarországi felkérés, ezúttal Székesfehérvárról. Ám az akkor Parmalat néven futó együttes gyengélkedett, Jeneinek pedig egészségi problémái akadtak, így még az ősszel távozott a csapattól.

Dolgozott még a görög Panioniosznál, Craiovában, ismét a Steauában, majd rövid ideig irányította a román válogatottat is, a 2000-es Eb után visszavonult az edzősködéstől.