Paris Saint-Germain–Bayern München-duplázás – sport a tévében

A fintech cégekétől egészen eltérő kulturális közegben kell tartaniuk a lépést a bankoknak a technológiai oldalról érkező kihívókkal, többek között a Revoluttal. Az alkalmazkodás sokféle útja lehetséges, a belső és a külső tudásmegosztás mindenképpen előkelő helyet foglal el ezek között. Míg a beszállítók felé a tudásmegosztáson alapuló partnerség, cégen belül az üzleti és IT-kompetenciák kölcsönös megosztása visz előre – derült ki a Banking Technology 2025 konferencia első, vezetői panelbeszélgetéséből, amelyben az is elhangzott: az AI-ra sokszor még úgy tekintenek a bankok, mint a mindenre bevethető Szoboszlai Domonikra, de körvonalazódnak azok a kisebb számosságú fókuszterületek, amelyeken valódi ugrást hozhat a mesterséges intelligencia.