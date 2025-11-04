Paris Saint-Germain–Bayern München-duplázás – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdeti keretét
18.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Sopron Basket-Beretta Famila Schio
Sport 1
14.00: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, csoportkör, Paris Saint-Germain - Bayern München
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha-Arsenal
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - Bayern München
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, SSC Napoli-Eintracht Frankfurt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Juventus-Sporting Lisboa
Eurosport 1
7.30 és 12.30: Sznúker, International Championship, 2. forduló
Match 4
15.00, 17.00: Tenisz WTA-vb, Rijád
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry City-Sheffield United