2025. november 4. kedd
football referee in softlight green grass
Nyitókép: panumas nikomkai/Getty Images

Paris Saint-Germain–Bayern München-duplázás – sport a tévében

Infostart / MTI

Folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, PSG-Bayern-mérkőzés az Ijfúsági Ligában is lesz. Marco Rossi kerethirdetését, sznúkert és teniszt is lehet élőben nézni kedden a sportcsatornákon.

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdeti keretét

18.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Sopron Basket-Beretta Famila Schio

Sport 1

14.00: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, csoportkör, Paris Saint-Germain - Bayern München

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha-Arsenal

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - Bayern München

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, SSC Napoli-Eintracht Frankfurt

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Juventus-Sporting Lisboa

Eurosport 1

7.30 és 12.30: Sznúker, International Championship, 2. forduló

Match 4

15.00, 17.00: Tenisz WTA-vb, Rijád

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry City-Sheffield United

