Mick Schumacher, a Mercedes-AMG Petronas tesztvezetõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Spanyol Nagydíjának második szabadedzésén a montmelói pályán 2024. június 21-én. A futamot június 23-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Siu Wu

A kis Schumachernek üzent az F1 egykori „pápája”

Infostart / MTI

Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi vezetője szerint Mick Schumachernek a tengerentúli IndyCar-sorozatban kellene folytatnia pályafutását.

„Szerintem ez nagyszerű ötlet, és a legjobb megoldás lenne a számára. A Schumacher név biztosan nem olyan megterhelő a számára Amerikában, mint Európában” – nyilatkozta a 95 esztendős üzletember, az autósport egyik legnagyobb bennfentese.

A brit milliárdos kifejtette, Amerikában fényes jövő állhat a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher fia előtt, aki októberben az Egyesült Államokban tesztelte az IndyCar autóit. Akkor a 26 éves pilóta úgy nyilatkozott, hogy több opciója is van 2026-ra, s ezek közül az egyik az IndyCar.

Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben erősítette az F1-es Haas csapatot, legutóbb pedig a Mercedes tartalékpilótája volt, emellett hosszú távú autóversenyeken indult az Alpine istállóval.

