2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Luciano Spalletti olasz szövetségi kapitány a németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjének Svájc-Olaszország mérkőzésén a berlini Olimpiai Stadionban 2024. június 29-én. A címvédő olasz válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett, és kiesett a további küzdelemből.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Daniel Dal Zennaro

A Juve menesztette Igor Tudort, már kedden tárgyal a klub a legesélyesebb utódjelölttel

Infostart

A Juventus hétfőn menesztette Igor Tudor vezetőedzőt, akinek az állásába került a Lazio elleni, hétvégi vereség.

A horvát szakember márciusban csatlakozott az olasz klubhoz Thiago Motta helyetteseként. Mostani kirúgása azt is jelenti, hogy a következő időszakban az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő Juvénak három vezetőedzői fizetést kell folyósítania: kettőt a menesztett Mottának és Tudornak, egyet pedig a regnálónak.

A 43 éves Tudor a legutóbbi nyolc mérkőzésén nyeretlen maradt, a csapat nagyon rosszul áll a Bajnokok Ligájában (25.) és csak nyolcadik a Serie A-ban.

A Juventus szerdán bajnoki mérkőzést játszik az Udinese ellen, ezen Massimiliano Brambilla irányítja a csapatot, aki eddig a Juve Next, az utánpótlás-csapat edzője volt.

Természetesen előléptetése csak átmeneti megoldás. Több nevet is emlegetnek lehetséges utódként, elsősorban Luciano Spallettiét, akivel (állítólag) kedden találkozik is a Juventus képviselője, rövid távú szerződést ajánlva, hosszabbítási lehetőséggel. A 66 éves edző 2023 szeptemberétől 2025 nyaráig szövetségi kapitány volt, gyakorlatilag a norvégok elleni oslói vereségbe bukott bele. Az elmúlt tíz évben a Romát, az Inter és a Napolit is dirigálta – a Juvét sohasem.

A további (hírbe hozott) jelöltek között ott van Zinédine Zidane, a klub korábbi játékosa, és Roberto Mancini, aki legutóbb a szaúdi válogatottnál dolgozott. Felvetődött még Edin Terzic, Raffaele Palladino.

