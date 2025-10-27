A Juve menesztette Igor Tudort, már kedden tárgyal a klub a legesélyesebb utódjelölttel

A horvát szakember márciusban csatlakozott az olasz klubhoz Thiago Motta helyetteseként. Mostani kirúgása azt is jelenti, hogy a következő időszakban az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő Juvénak három vezetőedzői fizetést kell folyósítania: kettőt a menesztett Mottának és Tudornak, egyet pedig a regnálónak.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

A 43 éves Tudor a legutóbbi nyolc mérkőzésén nyeretlen maradt, a csapat nagyon rosszul áll a Bajnokok Ligájában (25.) és csak nyolcadik a Serie A-ban.

A Juventus szerdán bajnoki mérkőzést játszik az Udinese ellen, ezen Massimiliano Brambilla irányítja a csapatot, aki eddig a Juve Next, az utánpótlás-csapat edzője volt.

Természetesen előléptetése csak átmeneti megoldás. Több nevet is emlegetnek lehetséges utódként, elsősorban Luciano Spallettiét, akivel (állítólag) kedden találkozik is a Juventus képviselője, rövid távú szerződést ajánlva, hosszabbítási lehetőséggel. A 66 éves edző 2023 szeptemberétől 2025 nyaráig szövetségi kapitány volt, gyakorlatilag a norvégok elleni oslói vereségbe bukott bele. Az elmúlt tíz évben a Romát, az Inter és a Napolit is dirigálta – a Juvét sohasem.

A további (hírbe hozott) jelöltek között ott van Zinédine Zidane, a klub korábbi játékosa, és Roberto Mancini, aki legutóbb a szaúdi válogatottnál dolgozott. Felvetődött még Edin Terzic, Raffaele Palladino.