El Clásico: az ág is húzta a Realt, mégis megverték a Barcelonát

A Barcelona elleni győzelemmel 5 pont a Real Madrid előnye a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban – miután egy tizenegyest elvettek tőlük, egyet meg kihagytak.
Az első negyedórában előbb egy megítélt büntetőt, majd les miatt egy gólt vont vissza a játékvezető a Real Madridtól. A fölényben futballozó királyi gárda a 22. percben Kylian Mbappé találatával végül megszerezte a vezetést. A Hansi Flick vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Barcelona első jelentős helyzetéig több mint fél órát kellett várni, ám röviddel ezután egyenlítettek a katalánok Fermín López révén. A Real Madrid még a szünet előtt visszavette a vezetést Jude Bellingham közeli találatával, sőt, egy újabb lesgól is belefért a fővárosiaknak az első játékrészbe.
A második félidő is kiharcolt madridi büntetővel indult, ezt el is végezhették a hazaiak, ám Wojciech Szczesny hatástalanította Mbappé pontrúgását. A játékrész derekán Bellingham szerzett lesről gólt, újabb találat pedig már nem esett ezt követően. A feszült hangulatú hajrában a barcelonai Pedri durva becsúszásért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.
A Real Madrid négy tétmérkőzés után győzte le riválisát és öt pont az előnye a tabellán a gránátvörös-kékek előtt.
La Liga, 10. forduló:
Real Madrid-FC Barcelona 2-1 (2-1)
Real Mallorca-Levante 1-1 (0-1)
Osasuna-Celta Vigo 2-3 (2-1)
Rayo Vallecano-Alavés 1-0 (0-0)
Girona-Real Oviedo 3-3 (0-1)
Espanyol-Elche 1-0 (0-0)
Athletic Bilbao-Getafe 0-1 (0-0)
Valencia-Villarreal 0-2 (0-1)
Real Sociedad-Sevilla 2-1 (2-1)
hétfőn játsszák:
Real Betis-Atlético Madrid 21.00
Az állás:
1. Real Madrid 10 22-10 27 pont
2. Barcelona 10 25-12 22
3. Villarreal 10 18-10 20
4. Espanyol 10 14-11 18
5. Atlético Madrid 9 16-10 16
6. Real Betis 9 15-10 16
7. Rayo Vallecano 10 12-10 14
8. Elche 10 11-10 14
9. Athletic Bilbao 10 9-10 14
10. Getafe 10 10-12 14
11. Sevilla 10 17-16 13
12. Alavés 10 9- 9 12
13. Celta 10 11-13 10
14. Osasuna 10 9-12 10
15. Levante 10 14-18 9
16. Mallorca 10 11-15 9
17. Real Sociedad 10 10-14 9
18. Valencia 10 10-16 9
19. Real Oviedo 10 7-19 7
20. Girona 10 9-22 7