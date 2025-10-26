ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

El Clásico: az ág is húzta a Realt, mégis megverték a Barcelonát

Infostart / MTI

A házigazda Real Madrid 2-1-re nyert a címvédő Barcelona ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A Barcelona elleni győzelemmel 5 pont a Real Madrid előnye a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban – miután egy tizenegyest elvettek tőlük, egyet meg kihagytak.

Az első negyedórában előbb egy megítélt büntetőt, majd les miatt egy gólt vont vissza a játékvezető a Real Madridtól. A fölényben futballozó királyi gárda a 22. percben Kylian Mbappé találatával végül megszerezte a vezetést. A Hansi Flick vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Barcelona első jelentős helyzetéig több mint fél órát kellett várni, ám röviddel ezután egyenlítettek a katalánok Fermín López révén. A Real Madrid még a szünet előtt visszavette a vezetést Jude Bellingham közeli találatával, sőt, egy újabb lesgól is belefért a fővárosiaknak az első játékrészbe.

A második félidő is kiharcolt madridi büntetővel indult, ezt el is végezhették a hazaiak, ám Wojciech Szczesny hatástalanította Mbappé pontrúgását. A játékrész derekán Bellingham szerzett lesről gólt, újabb találat pedig már nem esett ezt követően. A feszült hangulatú hajrában a barcelonai Pedri durva becsúszásért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

A Real Madrid négy tétmérkőzés után győzte le riválisát és öt pont az előnye a tabellán a gránátvörös-kékek előtt.

La Liga, 10. forduló:

Real Madrid-FC Barcelona 2-1 (2-1)

Real Mallorca-Levante 1-1 (0-1)

Osasuna-Celta Vigo 2-3 (2-1)

Rayo Vallecano-Alavés 1-0 (0-0)

Girona-Real Oviedo 3-3 (0-1)

Espanyol-Elche 1-0 (0-0)

Athletic Bilbao-Getafe 0-1 (0-0)

Valencia-Villarreal 0-2 (0-1)

Real Sociedad-Sevilla 2-1 (2-1)

hétfőn játsszák:

Real Betis-Atlético Madrid 21.00

Az állás:

1. Real Madrid 10 22-10 27 pont

2. Barcelona 10 25-12 22

3. Villarreal 10 18-10 20

4. Espanyol 10 14-11 18

5. Atlético Madrid 9 16-10 16

6. Real Betis 9 15-10 16

7. Rayo Vallecano 10 12-10 14

8. Elche 10 11-10 14

9. Athletic Bilbao 10 9-10 14

10. Getafe 10 10-12 14

11. Sevilla 10 17-16 13

12. Alavés 10 9- 9 12

13. Celta 10 11-13 10

14. Osasuna 10 9-12 10

15. Levante 10 14-18 9

16. Mallorca 10 11-15 9

17. Real Sociedad 10 10-14 9

18. Valencia 10 10-16 9

19. Real Oviedo 10 7-19 7

20. Girona 10 9-22 7

real madrid

fc barcelona

kylian mbappé

hansi flick

pedri

jude bellingham

el clásico

fermín lopez

