Nincs már veretlen a magyar labdarúgó-NB I-ben

A listavezető Paks meglepetésre 2-1-re kikapott a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának második szombati mérkőzésén.
Elfogadták az ismeretlen százmillió dolláros adományát a katonák bérére
A listavezető Paks meglepetésre 2-1-re kikapott a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának második szombati mérkőzésén.
Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Struggling to broker a peace deal in Ukraine, Trump hopes Xi Jinping could influence Vladimir Putin.