Ajándék Szoboszlai Dominiktól 25. születésnapján - videó

Az M4 Sport összeállítást tett közzé a szombaton épp 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik valamennyi, címerers mezben lőtt góljáról - kvázi "20 szeletes tortaként". Az U17-ben 3 gyönyörű, fontos gólja és 17, felnőtt válogatottban szerzett találata került most egyetlen videóra a 85 millió eurós értékre becsült labdarúgónak, aki már harmadik szezonjában jár topklubjánál, a Liverpoolnál.

Pályaív - klub, válogatott

Pályafutását Székesfehérváron kezdte, majd a Főnix Gold labdarúgója lett, 2016-ban a Red Bull Salzburghoz igazolt, ahol először a második csapatban játszott, majd 2018 májusában mutatkozott be a klub első csapatában. 2021-ben Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lett az RB Leipzignél, ahol mindössze két szezont töltött, majd 70 millió euróért leigazolta a Liverpool. Első idényében Ligakupa-győztes lett az akkor még Jürgen Klopp irányította együttessel, a 2024/2025-ös bajnokságot pedig Arne Slot vezetésével meg is nyerte a Pool.

A felnőtt csapatban 18 évesen mutatkozhatott be, ennyi idősen lőtte meg első gólját is, 2023-ban pedig Szalai Ádám visszavonulása után ő kapta meg a csapatkapitányi karszalagot.

Legutóbb a portugál szurkolókat szomorította el, miután a 91. percben egyenlített Lisszabonban, így odázva el a portugál vb-kvalifikációt. Góljának köszönhetően a magyar csapat nagyon fontos pontot szerzett a vb-selejtezős csoportjában.

És akkor íme a videó.