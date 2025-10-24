ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.36
usd:
334.88
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi, az Inter Miami játékosa az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) új idényének első, Inter Miami-Real Salt Lake mérkőzésén a floridai Fort Lauderdale-ben 2024. február 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Lynne Sladky

Kiderült, Lionel Messi játszik-e a vb-n, és hol folytatja a pályafutását

Infostart

Az argentin világbajnok szupersztár futballista 2028. decemberéig írt alá szerződést, és úgy tűnik, játszani fog jövőre a világbajnokságon.

Még három évig nem vonul vissza a 38 éves, nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. Az argentin futballista jövőjével kapcsolatban véget értek a találgatások – írja a player.hu.

Lionel Messi marad az Inter Miamiban, és 2028 decemberéig meghosszabbította a szerződését az amerikai klubbal.

Messi korábban azt mondta, még nem tudja, meddig folytatja a pályafutását, „a testére fog hallgatni”. De most úgy tűnik, hogy a jövő nyári világbajnokságon mindenképp ott lesz, a mostani szerződéshosszabbítása pedig azt jelenti, hogy a vb után is tovább akar focizni.

Így lehet, hogy újra összejön a nagy Ronaldo–Messi találkozó a két „veterán” között a jövő évi világbajnokságon,

hiszen Portugália két fordulóval a vége előtt toronymagasan, 5 ponttal vezeti a „magyar” selejtezőcsoportot, Argentína pedig már kijutott a vb-re – és nem valószínű, hogy bármelyik szövetségi kapitány ki merné hagyni a minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készülő élő legendát a csapatából.

A 38 éves Messinek az idei is kiemelkedő szezonja, 36 meccsen 32 gólja és 18 gólpassza van a klubcsapatában az amerikai ligában.

Kezdőlap    Sport    Kiderült, Lionel Messi játszik-e a vb-n, és hol folytatja a pályafutását

labdarúgás

argentína

lionel messi

inter miami

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

A Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központjának igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, miért fontos, hogy már fiatal korban hozzászokjunk egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez, illetve arról is, miért alakulhat ki idős korban étvágytalanság, ebből következően pedig alultápláltság, és mit lehet ez ellen tenni.
Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók. Egész Európát sújtotta az időjárás, Korzikán meghalt egy német férfi, akit elsodort egy megáradt folyó.
 

Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel

Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. A vezető amerikai részvényindexek pluszban nyitottak. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

After a private meeting, the Ukrainian president and UK prime minister will have talks with European allies about the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 14:45
Az olaszok és portugálok is Eb-ellenfeleink lesznek a focipályán
2025. október 24. 13:45
Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak
×
×
×
×