Kiderült, Lionel Messi játszik-e a vb-n, és hol folytatja a pályafutását

Még három évig nem vonul vissza a 38 éves, nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. Az argentin futballista jövőjével kapcsolatban véget értek a találgatások – írja a player.hu.

Lionel Messi marad az Inter Miamiban, és 2028 decemberéig meghosszabbította a szerződését az amerikai klubbal.

??? OFFICIAL: Lionel Messi signs new deal at Inter Miami valid until December 2028, confirmed.



Verbal agreement reported last week now confirmed as MLS approved all the formal steps.



Messi stays at Inter Miami for 3 more years. pic.twitter.com/Az2AuZ7KuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

Messi korábban azt mondta, még nem tudja, meddig folytatja a pályafutását, „a testére fog hallgatni”. De most úgy tűnik, hogy a jövő nyári világbajnokságon mindenképp ott lesz, a mostani szerződéshosszabbítása pedig azt jelenti, hogy a vb után is tovább akar focizni.

Így lehet, hogy újra összejön a nagy Ronaldo–Messi találkozó a két „veterán” között a jövő évi világbajnokságon,

hiszen Portugália két fordulóval a vége előtt toronymagasan, 5 ponttal vezeti a „magyar” selejtezőcsoportot, Argentína pedig már kijutott a vb-re – és nem valószínű, hogy bármelyik szövetségi kapitány ki merné hagyni a minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készülő élő legendát a csapatából.

A 38 éves Messinek az idei is kiemelkedő szezonja, 36 meccsen 32 gólja és 18 gólpassza van a klubcsapatában az amerikai ligában.