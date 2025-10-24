Kiderült, Lionel Messi játszik-e a vb-n, és hol folytatja a pályafutását

Még három évig nem vonul vissza a 38 éves, nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. Az argentin futballista jövőjével kapcsolatban véget értek a találgatások – írja a player.hu.
Lionel Messi marad az Inter Miamiban, és 2028 decemberéig meghosszabbította a szerződését az amerikai klubbal.
??? OFFICIAL: Lionel Messi signs new deal at Inter Miami valid until December 2028, confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025
Verbal agreement reported last week now confirmed as MLS approved all the formal steps.
Messi stays at Inter Miami for 3 more years. pic.twitter.com/Az2AuZ7KuQ
Messi korábban azt mondta, még nem tudja, meddig folytatja a pályafutását, „a testére fog hallgatni”. De most úgy tűnik, hogy a jövő nyári világbajnokságon mindenképp ott lesz, a mostani szerződéshosszabbítása pedig azt jelenti, hogy a vb után is tovább akar focizni.
Így lehet, hogy újra összejön a nagy Ronaldo–Messi találkozó a két „veterán” között a jövő évi világbajnokságon,
hiszen Portugália két fordulóval a vége előtt toronymagasan, 5 ponttal vezeti a „magyar” selejtezőcsoportot, Argentína pedig már kijutott a vb-re – és nem valószínű, hogy bármelyik szövetségi kapitány ki merné hagyni a minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készülő élő legendát a csapatából.
A 38 éves Messinek az idei is kiemelkedő szezonja, 36 meccsen 32 gólja és 18 gólpassza van a klubcsapatában az amerikai ligában.