2025. október 11. szombat Brigitta
A győztes Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás döntője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 1-jén. Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kós újabb országos csúcs mellett arany- és bronzérmet nyert

Infostart / MTI

Kós Hubert egy arany- és egy bronzérmet nyert pénteken a rövidpályás úszó világkupa-sorozat nyitóállomásának első napján.

Az Indiana állambeli Carmelben zajló viadalon a 22 éves olimpiai bajnok fő számában, 200 méter háton rendkívül magabiztosan diadalmaskodott, 1:46.84 perces idővel.

A magyar versenyző az előfutamban 100 méter vegyesen 52.11-es országos csúcsot úszott, a fináléban ezt még tovább javította, nem is kicsivel, hiszen ezúttal 51.29 másodperc alatt csapott célba, amivel holtversenyben bronzérmet nyert. Kós 2022-es országos rekordja 52.82 volt.

"Bobék rám küldték Léont, hátha megver – és majdnem sikerült is, de azért a végén lehajráztam" - mondta Kós edzőjére, Bob Bowmanre, valamint négyszeres olimpiai bajnok edzéstársára, a francia Léon Marchand-ra utalva, akit végül legyőzött.

"Egyébként jól esett a hát, bár nem tudom, mi lepett meg jobban, hogy én 1:46-ot tudtam jönni ebben az edzettségi állapotban, vagy hogy Léon 1:47-re volt képes. A száz vegyes brutális országos csúcsának örülök, de azon lesz még mit javítani, mert amit lehetett, mindent elszúrtam" - tette hozzá az ötkarikás aranyérmes magyar klasszis.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Carmelben szerepelnek az úszók, jövő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny, a sorozat október 23. és 25. között Torontóban zárul.

úszás

rövid pályás vk

kós hubert

